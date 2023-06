My Twalee, une étonnante mini-caravane modulaire et « couteau suisse »

Vous connaissez sans doute ces mini-caravanes que l’on appelle les « Teardrops », un concept qui nous vient des États-Unis. Ce sont des véhicules de camping caractérisés par un design distinctif ressemblant à une larme inversée. D’où leur nom « Teardrop » qui signifie « larme » en anglais. Ce concept remonte aux années 1930 et 1940, où elles étaient initialement construites à partir de matériaux légers tels que l’aluminium. Elles étaient populaires parmi les amateurs de camping qui cherchaient une option de voyage plus pratique et confortable que la simple tente. Dans ce domaine, une petite nouvelle fait son apparition, la My Twalee, même s’il est difficile de la définir. Caravane ou remorque ? Découvrons cette étonnante micro-caravane qui a tout d’une grande.

My Twalee, qu’est-ce que c’est ?

Au début, ils voulaient l’appeler My Turtle, mais c’était déjà largement pris. Par conséquent, ils ont cherché à inventer un mot qui combine les mots « toit » et « lit ». Finalement, ils ont découvert le mot swahili « Twalee », qui signifie « Emmène-nous », explique Thierry, le fondateur de la marque sur Van Life Magazine. Elle se distingue des autres modèles par un aménagement complet avec salon, couchages, rangements, cuisine, mais elle a la particularité d’être entièrement modulable. En même temps légère et compacte, il suffit d’être détenteur du permis B pour pouvoir la tracter. En effet, elle est vraiment petite avec ses 2,05 m de haut pour 3,70 m de long, et son poids de 520 kg à vide. Chargée, elle peut peser jusqu’à 1 300 kg, mais attention : au-dessus de 750 kg de poids total autorisé en charge (PTAC), le permis B ne suffit plus. Le créateur n’étant pas mécanicien, ni fabricant de remorque, il a choisi les remorques françaises des fourgons Debon pour équiper ses mini-caravanes.

Quels sont les équipements disponibles ?

La caravane My Twalee est livrée en standard avec une banquette coffre qui peut être configurée en L, ainsi qu’une table, offrant ainsi un espace convivial. Cette configuration peut être convertie en un lit double spacieux (120 × 215 cm), procurant un confort de sommeil aux voyageurs. De plus, un grand espace de rangement reste accessible sous le lit, permettant de stocker facilement les effets personnels. La cuisine est une option disponible, se fixant sur la paroi extérieure et comprenant un réfrigérateur à compression pour garder les aliments frais.

Elle s’équipe aussi d’un meuble à l’avant de la caravane, ainsi que de barres de fixation au plafond permettant de suspendre deux planches de surf. De plus, en configuration banquette, la caravane peut également accueillir quatre vélos debout, ce qui en fait une option pratique pour les amateurs de sports de plein air. De manière pratique, tout le mobilier est amovible. Ce qui signifie que si vous n’utilisez pas la caravane pour dormir à bord, elle peut toujours être utilisée comme une remorque fermée pour transporter vos équipements et chargements divers en toute sécurité.

Combien cela coûte ?

La caravane My Twalee est équipée de série de nombreux éléments pratiques et fonctionnels. Elle comprend des éclairages muraux à LED, des prises USB et allume-cigare, ainsi qu’un ventilateur électrique pour assurer le confort des occupants. De plus, elle est dotée d’une prise 220 V pour alimenter les appareils électriques. Le prix de base de la caravane My Twalee est de 12 960 €. En option, vous pouvez choisir d’ajouter une cuisine complète (1 140 €), un pack électrique comprenant une batterie de 90 Ah (1 200 €) ou encore un panneau solaire à votre pack électrique (2 400 €). En savoir plus ? Rendez-vous sur le site mytwalee.fr.