BiVan par Bivoak, la mini caravane compacte et design (1000 kg) qui a tout d’une grande

L’année 2025 vous ouvre ses bras et il est temps de penser à vos futures vacances d’été ! Si, cette année, vous avez l’intention de vous évader sans vous prendre la tête à chercher LA location adéquate, je vous invite à découvrir une petite caravane bretonne, tout confort ! En règle générale, quand on pense caravane, on imagine souvent un véhicule encombrant, pas toujours élégant, et parfois compliqué à manœuvrer. Oubliez ces idées reçues et laissez-moi vous parler de la BiVan, la petite pépite signée Bivoak qui vient bousculer tous ces clichés. Compacte, design, et incroyablement bien pensée, cette caravane bretonne est un concentré d’ingéniosité. Embarquement immédiat.

Un design compact et stylé pour voyager partout

Lorsque j’ai découvert la BiVan, j’avoue avoir été surprise par sa petite taille ! En effet, avec sa hauteur limitée à 1,90 m, elle passe partout, même sous les portiques de certains parkings. Et, pour le coup, petite taille ne rime pas avec manque de confort ni manque d’élégance. À l’inverse, elle déploie une élégance rare, avec ses formes arrondies et son allure fluide qui lui donnent presque un côté futuriste. Elle est également légère avec un poids à vide de 1000 kg, ce qui la rend facilement tractable avec un simple permis B.

Je me suis arrêtée sur son toit relevable qui s’intègre directement à la carrosserie en polyester. Ce n’est pas un toit pop-up, car il épouse parfaitement les lignes une fois rabattu. À l’arrière, un hayon vitré donne accès à un intérieur étonnamment spacieux et lumineux. Et, ce n’est pas tout : le hayon inférieur, une fois déployé, devient une table extérieure pratique.

Une petite visite de l’intérieur s’impose…

Bivoak nous donne une leçon sur l’optimisation de l’espace lorsque l’on se glisse à l’intérieur de la BiVan. On se croirait dans un van aménagé avec une banquette face route et une double porte latérale qui apporte une luminosité bienvenue. La configuration est fluide, chaque centimètre carré a été pensé pour offrir confort et praticité. Au centre, une table pliante permet de transformer l’espace salon en coin repas. Face à la banquette, deux sièges individuels garantissent un confort optimal. Mais, la vraie surprise, c’est le coin toilette séparé, avec un WC à cassette d’un côté et une douche intégrée de l’autre. Une fois le toit relevé, il est même possible de se tenir debout sans se contorsionner. Côté couchage, Bivoak a pensé à tout : la banquette se transforme facilement en lit double grâce à un système coulissant ingénieux. Et, si cela ne suffisait pas, le toit relevable cache un couchage supplémentaire spacieux (160 × 200 cm). Je trouve qu’elle dégage une atmosphère sereine et non confinée, comme ce peut être le cas avec d’autres caravanes.

Quid du prix de la BiVan ?

Certes, la BiVan de Bivoak ne sera pas à la portée de tous, mais elle sera un investissement pour plusieurs années ! Affichée à partir de 33 700 €, elle se positionne clairement comme un produit haut de gamme. Mais, ce tarif inclut une qualité de fabrication irréprochable, un design réfléchi jusqu’au moindre détail, et une capacité à transformer chaque escapade en expérience unique. Alors oui, c’est un investissement, cependant pour les amoureux de la liberté sur les routes et du confort nomade, la BiVan coche toutes les cases.

En savoir plus sur cette ravissante caravane, rendez-vous sur le site officiel du fabricant : bivoak.fr.