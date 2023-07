Le « free cooling », une technique simple, mais sous estimée, pour garder sa maison au frais pendant la canicule

Avec le réchauffement climatique, d’un côté, et la hausse du prix de l’énergie, de l’autre, nous sommes contraints de trouver des moyens efficaces et moins coûteux pour se rafraîchir. C’est là qu’intervient justement la technique de la ventilation nocturne (ou rafraîchissement nocturne), mieux connue sous l’appellation anglaise « free cooling ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une méthode de refroidissement entièrement gratuite. Qui plus est, elle constitue une solution à la fois simple et intelligente pour réduire notre empreinte carbone.

Comment ça fonctionne ?

Si vous êtes ainsi à la recherche d’un refroidissement écodurable et économe en énergie pour votre demeure, le concept de la ventilation nocturne est fait pour vous ! Bien sûr, cette stratégie fonctionne aussi pour les bâtiments professionnels, les salles de sport, les centres de traitement de données, etc. Son principe de fonctionnement est assez simple. Pendant les nuits d’été, il suffit d’ouvrir les fenêtres pour permettre à l’air frais extérieur d’atteindre l’intérieur de la pièce. Grâce à cela, la chaleur stockée dans les murs, les planchers et les plafonds est absorbée, ce qui a pour effet de faire baisser la température.

Les conditions nécessaires

À l’approche du matin, quand le mercure commence à grimper, on referme les fenêtres de sorte à piéger l’air frais à l’intérieur. Sachez que cette stratégie de climatisation naturelle ne fonctionne pas pour tous les types de bâtiment. Elle nécessite quelques conditions préalables, parmi lesquelles figurent l’emplacement du logement et l’orientation des fenêtres. Le free-cooling peut être très efficace dans les régions où il y a des différences de température prononcées entre le jour et la nuit. La nature des matériaux utilisés pour la construction des structures telles que les murs joue aussi un rôle important. Les matériaux à forte inertie thermique tels que le béton, la pierre ou la brique sont les mieux adaptés pour profiter de cette technique de refroidissement entièrement gratuite.

Pouvant être automatisé !

En plus des divers avantages mentionnés ci-haut, la ventilation nocturne aide également à améliorer la qualité de l’air intérieur en éliminant les polluants et les mauvaises odeurs. Pour une efficacité accrue, il est conseillé d’adopter un système intelligent capable d’ouvrir et de fermer automatiquement les fenêtres, ainsi que de déterminer le moment idéal pour effectuer ces opérations. Bien entendu, en dépit de ces avantages, il ne faut pas mettre en péril sa sécurité, ni encore moins sa vie privée, en permettant à n’importe qui de voir à l’intérieur de sa maison…