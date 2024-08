SkyCool dévoile un film rafraichissant de toiture « presque aussi efficace » qu’une climatisation

Comment réduire la facture énergétique et l’empreinte carbone des maisons ? Pour répondre à cette question, la société américaine SkyCool Systems a mis au point un film de refroidissement conçu pour être appliqué sur le toit de ces habitations généralement de forme rectangulaire et pouvant servir de résidence permanente ou secondaire. D’après l’entreprise, cette solution innovante a l’avantage de pouvoir rester plus fraiche que l’air qui l’entoure. Elle fait actuellement l’objet d’un test sur des mobil-homes aux États-Unis. Le choix de ces petites structures ne découle pas du hasard dans la mesure où elles sont plus sensibles à la hausse des températures en raison de l’absence d’une isolation thermique efficace.

Mieux évaluer l’efficacité

Concernant justement cette étude menée dans des conditions réelles, elle devrait permettre à SkyCool Systems d’évaluer l’efficacité du film de refroidissement. À ce sujet, la start-up analysera l’effet de ce dernier sur les températures à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, et ce, pendant plusieurs semaines. « Nous pensons qu’il est vraiment important maintenant, alors que le climat se réchauffe, de démontrer le potentiel de ces types de matériaux dans le monde réel », a expliqué son PDG, Arjun Saroya. Parmi les propriétaires qui profitent du programme de test, DeAnna Mireau, une habitante de l’Arizona, a affirmé que le dispositif lui permettait déjà de vivre confortablement chez elle sans affecter sa facture énergétique.

Réduire les émissions de carbone

L’intérêt de cette solution réside bien évidemment dans le fait qu’elle fonctionne sans électricité. Dans un monde de plus en plus fragile face au réchauffement climatique, l’invention de dispositifs passifs pour climatiser les bâtiments commerciaux et résidentiels est primordiale. En effet, les climatiseurs conventionnels sont réputés énergivores. Certains utilisent même des fluides frigorigènes dangereux pour l’environnement. Tout cela a pour conséquence d’augmenter l’empreinte carbone du secteur résidentiel. Selon un rapport de l’Ademe, la climatisation représente, par exemple, près de 5 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Un chiffre inquiétant, alors que notre pays ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Vers une entrée en production de masse ?

Pour l'instant, nous ignorons encore si SkyCool Systems envisage de déployer sa technologie à grande échelle. De plus, l'entreprise affirme être confrontée à un problème majeur : le coût de fabrication élevé du film. Autant dire que le prochain travail de la société devrait essentiellement consister à essayer de surmonter cet obstacle financier. Vraisemblablement, la situation devrait s'améliorer à mesure que la production augmente. « Plus on en fabrique, moins c'est cher, au point que l'on peut espérer que le coût supplémentaire de l'ajout de ce film aux produits de toiture, par exemple, soit négligeable », a ajouté Arjun Saroya.