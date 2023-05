Une maison container passive et enterrée, sans climatisation ni chauffage grâce à l’inertie thermique

Avec la hausse des échanges commerciaux entre les pays, le recours aux conteneurs d’expédition maritime a largement augmenté ces dernières années. Malheureusement, ces objets finissent souvent leur vie inutilisée. D’ailleurs, bien que certains centres proposent de les démanteler, cela implique un coût non négligeable. Avec le mouvement des tiny-houses, la situation s’améliore graduellement puisque de plus en plus de familles s’en servent pour bâtir de petites maisons. C’est le cas notamment d’un couple de retraités américains qui a construit une maison conteneur pas comme les autres.

Tout le confort d’une maison habituelle

Effectivement, la maison container de Steve Rees et de sa femme est enterrée. Elle est constituée de deux conteneurs de 40 pieds (12,1 m), offrant théoriquement une surface habitable d’environ 60 m². Dans un premier temps, les autorités locales n’ont pas accordé de permis de construire au couple. Cependant, convaincues par l’attrait du concept, elles ont fini par céder. La construction n’a rien à envier aux maisons conventionnelles. Elle est équipée d’électricité et dispose d’un accès au gaz et à l’eau potable. En réalité, elle est entièrement indépendante en énergie. Au total, les travaux ont coûté près de 30 000 dollars (27 800 euros).

Frais tout au long de l’année

Le plus intéressant est sans doute le système de climatisation choisi par les propriétaires. En effet, la maison a été justement enfouie pour cette raison. Lors de son enfance, Steve a eu l’habitude de jouer dans des grottes. Il traînait dans ces endroits pour se rafraichir. En optant pour une structure souterraine afin d’y passer le reste de sa vie, il veut profiter du même effet tout au long de l’année. Grâce à son emplacement, la maison bénéficie de l’isolation naturelle de la terre qui la garde chaude en hiver et fraîche en été. Le couple affirme que la température intérieure n’excède jamais les 27 °C (et est plus ou moins constante), même s’il fait plus de 40 °C à l’extérieur.

Une conception ingénieuse

La construction de cette maison container a été un véritable défi. Mais tout a été pensé pour procurer une vie confortable aux occupants. Par exemple, la lumière naturelle parvient à l’intérieur grâce à des tubes solaires qui ont un prisme à l’extrémité. Ce dernier agit comme un réflecteur. Les architectes ont aussi adopté des mesures pour prévenir l’humidité et la corrosion. Ils ont notamment installé des panneaux de polystyrène et du gravier de drainage autour et sous les conteneurs. Grâce à cette conception ingénieuse, Steve et sa femme Shirley ne paient plus de facture d’électricité ni d’eau depuis des années. Les bénéfices sont donc palpables ! Plus d’informations : Kirsten Dirksen (YouTube)