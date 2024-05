Quilt : une climatisation compacte, design et personnalisable utilisant du gaz réfrigérant R-32

À l’approche de l’été et des potentielles chaleurs que cette saison apportera, nous sommes nombreux à envisager l’installation d’une climatisation. Nous savons que la climatisation est assez énergivore, comme le rappelle le ministère de l’Écologie : « une clim utilisée non-stop pendant 20 jours consomme plus qu’un réfrigérateur pourtant branché toute l’année ». Outre le côté consommatrice d’énergie, les climatisations actuelles sont souvent peu esthétiques. L’entreprise Quilt, fondée par d’anciens employés de Google, vient de lever 9 millions de dollars de fonds, pour développer un mini split de climatisation aussi esthétique qu’intelligent. La climatisation se réinvente grâce à ce nouveau produit et je vous en présente les grandes lignes. C’est parti.

Une clim personnalisable

Comme je vous l’ai dit en introduction, le côté inesthétique des unités extérieures causent parfois des désagréments, voire empêchent les installations. Chez Quilt, les unités intérieures sont compactes et se dotent de panneaux avant personnalisables. Ainsi, il est possible de choisir un placage en bois de chêne, des surfaces peintes ou même tapissées pour qu’elles se fondent dans le décor. De plus, elles incluent un système d’éclairage d’accentuation avec des couleurs personnalisables et font office d’éclairage d’appoint, sur une terrasse, par exemple. Le design élégant et discret rend cette unité extérieure plus attrayante.

Une clim intelligente

Le design ne fait pas tout, et Quilt ne l’a pas oublié, car cette climatisation d’extérieur cache de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes. Ainsi, elle intègre un dispositif de commande centrale appelée Le Dial, qui allie une commande rotative et un écran tactile. De plus, la Quilt est compatible avec les protocoles de communication Thread et Matter pour la maison intelligente. Elle se dote également d’un module Sense, qui est un capteur de présence à ondes millimétriques. Concrètement, ce dernier peut détecter la présence dans une pièce, et adapter la température à cette présence, en optimisant aussi la consommation d’énergie. De plus, la Quilt dispose d’un système de rafraichissement par zone, toujours pour maximiser l’efficacité énergétique.

Un gaz réfrigérant moins polluant

Quilt propose des mini-splits sans conduits, idéaux pour les bâtiments anciens sans climatisation centrale, notamment en Europe et en Asie. Aux États-Unis, un pays dans lequel 90 % des bâtiments et des maisons sont climatisés, ils sont la solution idéale pour les pièces les plus difficiles à chauffer, notamment celles situées au-dessus des garages. La plupart du temps, les garages sont peu, ou pas isolés et provoquent des coûts d’énergie supplémentaires. Grâce à ses fonctionnalités intelligentes, ce mini split intelligent surpasserait ses concurrents comme Misubishi, Daikin ou Carrier, maîtres en la matière !

Enfin, Quilt s’engage également pour le développement durable, grâce à du gaz réfrigérant R-32, reconnu comme ayant un impact environnemental beaucoup plus faible que le R-410 habituellement utilisé. En savoir plus sur le mini split Quilt ? Rendez-vous sur le site officiel : quilt.com. Que pensez-vous de ce système de climatisation innovant et design ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .