Tiny House : cette petite entreprise de Dordogne croule sous les demandes de mini-maisons

Vous avez pour projet de devenir propriétaire d’une tiny-house ? Mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ? Sachez qu’il existe une petite entreprise française « La Maison qui Chemine » qui pourra vous accompagner dans votre projet. Que votre tiny-house soit pour un projet d’habitation, un hébergement insolite ou un local professionnel…

Ou qu’elle soit livrée clef en main ou autoconstruite, ce groupe de passionnés peut vous aider à réaliser votre rêve de Nature et d’indépendance. Ma maison qui chemine se situe à Saint-Méard de Gurçon en Dordogne : la petite entreprise de Pauline et Romain vient même d’embaucher plusieurs personnes pour répondre aux très nombreuses demandes…

La Maison qui Chemine a plusieurs objectifs comme redonner un ancrage à la Nature à des gens toujours en mouvement. Mais également partager la passion du bois et de l’espace. Des valeurs bien nobles qui animent aussi cette petite entreprise comme le respect de l’environnement, l’utilisation de matériaux durables et locaux.

Une conception sur mesure :

La seule contrainte de construction se situe au niveau du poids qui ne doit pas dépasser celui d’un « objet tracté ». Et évidemment le budget du client. Pour le reste, tout est sur mesure… Du poêle à bois aux bois utilisés pour la construction. Votre projet est celui de La Maison qui Chemine !

Du « Made In France » :

Les tiny-house sont conçues par Pauline FAGUÉ (architecte designer d’espace et conceptrice) et réalisées par Romain SAUNIER (charpentier et concepteur des plans techniques) dans la tradition des artisans charpentiers. Elles sont fabriquées dans un atelier en Dordogne avec des matières premières issues de coopératives girondines et d’un maximum de fournisseurs locaux.

Un chantier participatif :

La partie construction et charpente ne se destine pas au chantier participatif. En revanche, les étapes de construction ou d’isolation peuvent être accessibles pour ces chantiers où règnent l’entraide et la bonne humeur.

L’entreprise croulent sous les demandes

Victime de son succès la Maison qui Chemine vient de recruter trois salariés au mois de juin. Le carnet de commande est d’ailleurs « complet jusqu’en août 2022, et officieusement (avec la somme des projets en cours de conception) jusqu’en mai 2023 » peut-on lire sur le site officiel. Et quand on voit le résultat final, on comprend aisément pourquoi…

Plus d’infos :

Designer / Architecte : Romain SAUNIER & Pauline FAGUÉ

Site officiel : lamaisonquichemine.fr

Contact : lamaisonquichemine@gmail.com

Téléphone : 07 88 06 75 71