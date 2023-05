A-Frame : deux maisons en A contemporaines et inspirantes

Les maisons en A ou A-Frame sont de plus en plus prisées des futurs acquéreurs… Ces petites maisons ont la particularité de posséder un toit, dont les deux pentes descendent jusqu’au sol. En France, Elizabeth Faure, que nous n’avons presque plus besoin de vous présenter, est la pionnière de ce style de maison. Avec sa maison autoconstruite qui lui a coûté environ 35 000 €, elle est devenue une star des réseaux sociaux et distille ses conseils sur sa chaîne Youtube. Partons à la découverte de deux nouvelles maisons en A, joliment pensées et décorées. L’une se situe aux États-Unis, conçue par Letter Four INC, la seconde au Québec conçue par les chalets Prunella, et cette dernière est à louer… Découverte !

La maison en A par Letter Four INC

Pour cette maison A-Frame, Letter Four a choisi un style moderne et contemporain pour la rénovation. Cette maison construite en 1967 avec trois kits A-Frame distincts a été modernisée, mais les concepteurs ont aussi choisi de lui conserver son style vintage… Les trois kits sont disposés comme une étoile. La propriétaire de cette maison n’est autre que l’une des associées de l’entreprise Letter Four, et pendant la pandémie, l’entreprise s’est attelée à remettre cette maison au goût du jour. Jadis sombre, avec des couleurs tirant sur le vert ou le brun, elle s’est depuis dotée de deux salles de bains… Les revêtements de sols, autrefois sombres, ont été remplacés par des éléments clairs et plus modernes. Cependant, la touche vintage a été conservée grâce au sol en Terrazzo, une technique déjà utilisée dans les années 1960.

Letter Four, c’est qui ?

Basée à Los Angeles, Letter Four est une entreprise de conception et de construction architecturale à service complet procurant des services de conception-construction à Los Angeles, en Californie. Ils souhaitent répondre aux besoins les plus précis de leurs clients… La créativité et le sur-mesure sont au cœur de leur conception de l’architecture contemporaine.

La maison en A par Prunella

Ces petits chalets se trouvent au Québec (Canada) et se fondent littéralement dans la forêt qui les entoure. Les chalets Prunella sont disponibles en location et vous permettront de belles promenades en raquettes l’hiver, ou des virées en canoé sur le lac tout proche au printemps ou en été. La décoration de ces maisons A-Frame est simple et confortable, sans chichis ni fioritures…

Ce qui ne vous empêchera pas de profiter du bain à remous en cèdre qui trône sur la mignonne terrasse extérieure. Dans ce jacuzzi d’inspiration japonaise, tout est conçu pour vous permettre de vous reconnecter à la nature, quelques jours durant. Et le soir venu, sa façade entièrement illuminée prend des allures de contes de fée… On doit être bien dans cette splendide maison perdue au cœur de la forêt québécoise !

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’intégralité de notre dossier sur les maisons en A : prix, législation, autoconstruction… Parfois il suffit de quelques bons conseils pour vous lancer dans un projet de vie. Actuellement, en matière d’autoconstruction, les maisons en A sont peut-être les plus simples à construire et les moins coûteuses.