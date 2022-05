Une incroyable maison container blanche en forme d’étoile et perdue au cœur du désert

Qui a dit que les constructions de maisons avec des containers d’expédition étaient toutes calquées sur le même modèle ? Après tout, les containers sont d’énormes caisses métalliques disponibles en deux dimensions et en forme de parallélépipède rectangle que l’on peut empiler, ou éventuellement juxtaposer ! Mais lorsque les containers se destinent au producteur et réalisateur américain James Whitaker, ils se transforment en une étonnante structure de containers imbriqués les uns dans les autres semblant sortir d’un catalogue de LEGO. Imaginée par Whitaker Studio, cette maison n’est vraiment pas commune et basculerait presque dans l’extraordinaire ! Amas de météorite ? Construction de briques ? On ne sait pas vraiment comment la définir, mais elle vaut vraiment le coup d’œil.

Quelle est donc cette maison unique ?

La maison, qui n’est encore qu’à l’état de projet architectural, devrait être construite à Los Angeles sur la Joshua Tree Residence, appartenant au couple Whitaker… Quand on vous dit que les maisons containers ont le vent en poupe, elles attirent même les stars à la recherche d’habitations originales, et, pour le coup, un brin, démesurées ! Dans cette réserve naturelle, le producteur de cinéma possède une immense propriété de 36 hectares. Sur ce désert rocheux, iil a imaginé une construction « en étoile », un peu comme si les containers étaient tombés du ciel !

D’où est venu cette idée ?

Alors que le producteur discutait avec l’un de ses amis, celui-ci lui montre une photo d’une réalisation trouvée sur Internet: des bureaux à Londres créés par le studio Hechingen Studio. En visite dans la capitale anglaise, le producteur rencontre alors les concepteurs et finit par les embaucher pour créer sa maison de vacances à Los Angeles. Dans cet endroit désertique, la nature environnante se colore de teintes oranges et de plantes grasses… Il fallait également trouver un moyen de dompter la pente et le ravin pour que les eaux pluviales puissent s’évacuer.

Le studio londonien imagine alors un exosquelette de containers peints d’un blanc brillant qui ressort parfaitement du paysage ! Des pics, des crètes, des containers posés à plat, d’autres sur la tranche, pour former un ensemble semblant venir d’une autre galaxie… D’ailleurs, le producteur a aussi choisi de la déposer sur d’immenses colonnes de béton, pour l’effet planète peut-être ? Le créateur déclare que “chaque container est orienté pour maximiser les vues sur le paysage ou pour utiliser la topographie pour assurer l’intimité, en fonction de leur utilisation individuelle”. Au vu du résultat, on le croit sur parole, ou sur photo plutôt !

Quelques détails croustillants ?

La maison container en étoile aura une superficie totale de 200 mètres carrés. Un grand salon, une cuisine, trois chambres et une salle à manger accueilleront les séjours estivaux de la famille du producteur. A l’intérieur, ce sera sol en béton, mur d’un blanc immaculé et meubles en contreplaqué créés par un studio londonien lui-aussi, l’atelier ARAD. En revanche, aucune idée du coût de ce « château métallique » évidemment ! Nous savons seulement que la maison a été conçue en connexion totale avec le paysage et que des panneaux solaires ont été installés sur le toit du garage pour rendre la structure de « cristal métallique » autonome en électricité… Vraiment sympa cette maison non ? Si le producteur envisage un film de science-fiction, le décor est tout trouvé !