Verge Motorcycles TS : une étonnante et futuriste moto électrique sans moyeu arrière

Les VAE et les motos électriques deviennent de plus en plus populaires ces dernières années. Une tendance qui n’est pas réellement étonnante compte tenu du fait que nous sommes en pleine transition énergétique vers des sources plus durables et plus respectueuses de l’environnement. C’est dans cette optique que la start-up finlandaise Verge Motorcycles a conçu la TS. Il s’agit d’un deux-roues électrique qui risque de vous en mettre plein la vue avec son design digne d’un engin tout droit sorti d’un film de science-fiction. En effet, la principale particularité de ce modèle réside dans le fait que sa roue arrière ne comporte ni moyeu ni rayon.

Un design à la fois simple et complexe

Verge Motorcycles a récemment partagé une vidéo mettant en exergue les atouts de son produit. La vidéo en question a été mise en ligne par la chaîne YouTube Fully Charged Show. Elle dure un peu plus de 12 minutes et dévoile les qualités de la TS tout en expliquant comment la jeune entreprise finlandaise est parvenue à se passer du moyeu de la roue arrière. Effectivement, sur ce modèle, la roue postérieure est considérée comme le « cœur » du véhicule grâce aux innovations qu’elle propose. Pour faire court, le procédé que Verge Motorcycles a mis en œuvre pour obtenir un tel résultat est à la fois simple et complexe.

De multiples avantages

Comme sur le Reevo Bikes, le moteur électrique trouve sa place à l’intérieur du pneu arrière. La structure circulaire oscillante interne supporte l’ensemble, tandis que la partie extérieure tourne, faisant ainsi office de jante. Par ailleurs, cette dernière est dotée d’électroaimants qui, une fois alimentés, interagissent entre eux, ce qui permet à la moto d’avancer. D’après le constructeur, cette conception possède de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, Verge Motorcycles revendique un meilleur refroidissement du moteur ainsi qu’une réduction significative du poids.

Des performances époustouflantes

En plus de son design à couper le souffle, la Verge Motorcycles TS promet du lourd en termes de performances. Selon le constructeur, l’absence de pièces de transmission (courroie, chaîne, boite de vitesse) améliore significativement le rendement. Résultat, avec une puissance de 107 ch, cette moto électrique de fabrication finlandaise atteint un couple de 1000 Nm. D’ailleurs, elle possède une vitesse de pointe de 180 km/h pour une autonomie allant jusqu’à 300 km sur route et jusqu’à 200 km en ville. La TS entrera bientôt en production de masse. Elle coûtera environ 22 800 €. Plus d’infos : vergemotorcycles.com