Cette remorque de camping est si compacte et légère qu’elle peut être tractée par une moto

Chaque campeur a son style et ses propres préférences. Consciente de cette réalité, les entreprises évoluant dans le domaine du camping ne lésinent pas sur les moyens de diversifier leurs offres. C’est le cas de Road Warrio Campers qui vient de lancer une mini caravane baptisée Adventurer. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une remorque de camping pensée pour ceux qui ont l’âme d’un aventurier, ou du moins presque… En effet, grâce à sa compacité et à son poids réduit, la remorque peut être tractée aussi bien par une voiture que par une moto. Bref, elle est prête à affronter les routes des vacances.

Fruit d’un travail acharné

L’Adventurer est née de la volonté du fondateur de Road Warrior, Kris Umhauer, de construire une caravane de petite taille et légère. L’idée lui est venue à l’esprit en 2016 lors d’une virée avec son Yamaha FJ Sport. Le designer s’est rapidement mis au travail et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien laissé au hasard. En effet, il lui aura fallu plusieurs années pour concevoir l’Adventurer et obtenir les résultats satisfaisants que le véhicule présente aujourd’hui. En 2017, le premier prototype de la remorque a fait l’objet d’un test sur un circuit long d’un peu plus de 13 600 km. Bien entendu, à l’issu de cet essai, des améliorations et des ajustements ont été faits.

Compatible avec l’iKamper Skycamp 3.0

Force est de constater qu’au lieu de cibler les motards, la campagne marketing autour de l’Adventurer semble viser davantage les automobilistes. Comme l’explique notre source, cela vient du fait que les motos ne représentent qu’une fine partie des usagers des routes. Il s’agit donc d’un choix purement commercial. Avec sa hauteur de seulement 144 cm, cette nouvelle caravane de Road Warrior est plus basse que la plupart de ses concurrents. On pense notamment au HEO T3, au SportsRig TrailStomper et au Taxa Woolly Bear. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’Adventurer peut accueillir une tente de toit iKamper Skycamp 3.0. Il comporte même un porte-bagages supérieur.

De multiples espaces de rangement

Plusieurs espaces de rangement sont prévus, notamment sur les quatre côtés. Le compartiment central possède un volume de 1150 litres. Sur la partie supérieure, il existe une boite à outils d’une capacité de 51 litres. L’espace de rangement avant peut quant à lui contenir divers équipements tels qu’un générateur, du bois de chauffage et d’autres provisions. Sachez que celui-ci possède un volume total de 148 litres. Grâce à sa carrosserie et son châssis en aluminium, la Road Warrior Campers Adventurer pèse moins de 240 kg pour 2,3 m de long. Elle affiche une charge utile d’un peu plus de 360 kg, alors que son poids total est de 600 kg. En ce qui concerne son prix, il est d’environ 7000 €. Plus d’infos : roadwarriorcampers.com.au