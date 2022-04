Un inventeur de 76 ans à construit un générateur qui transforme les déchets plastiques en électricité

Un Américain de 76 ans, Daniel Caris affirme qu’il peut générer du carburant en utilisant des déchets plastiques grâce à son invention, le Carismatic Generator ! L’homme qui réside à Merced, une ville de Californie a fondé sa société, la Caris Incorporated, avec pour but de lancer son générateur qui transforme les déchets plastiques en électricité. Avec la flambée des prix du carburants qui s’annonce et les tonnes de déchets plastiques qui jonchent la planète, son invention pourrait tout simplement révolutionner nos habitudes ! Pour l’inventeur, faire le plein de sa voiture électrique grâce aux déchets ou allumer le chauffage dans sa maison relèverait donc du possible ! Présentation.

Pourquoi cette idée ?

Selon Daniel Caris, le principal objectif de son entreprise est de lutter contre la pollution aux déchets plastiques, qui se comptent en milliards de tonnes ! Son invention a été brevetée par l’United States Patent and Trademark Office (Bureau américain des brevets et des marques de commerce) sous le numéro de brevet WO2021188243A1. L’utilisation de plastique pour produire du carburant a déjà été tenté plusieurs fois, mais il fallait un autre carburant pour parvenir à brûler le plastique pour le transformer.

C’est quoi le Carismatic Generator ?

Caris affirme que son invention est la première au monde à ne pas utiliser de combustibles fossiles pour brûler le plastique et produire de l’énergie. C’est le plastique qui devient « le carburant » du générateur en émettant une quantité infime de gaz polluants pour la planète ! Concrètement, le générateur extrait la chaleur grâce à un petit réacteur qui utilise les déchets plastiques moléculaires comme carburant.

Les déchets plastiques sont broyés en une poudre fine puis envoyés dans le générateur. Le plastique est ensuite chauffé par l’appareil à plus de 2000 degrés, provoquant une réaction d’énergie thermique ! La chaleur extraite active mécaniquement une turbine à vapeur, qui va produire de l’électricité ! L’inventeur travaille sur son projet depuis 10 ans, après en avoir passé 40 en tant qu’ingénieur de fabrication… Son expérience professionnelle passée lui permet d’avoir de solide connaissance en gestion de la production, en développement de produits et en mécanique.

Brevets obtenus et ensuite ?

D’après l’inventeur, si les brevets ont été validés, les financements devraient pouvoir suivre… Caris Incorporated sécurise le financement en ajustant la taille de son générateur aux besoins de l’utilisateur… Ainsi le générateur sera différent s’il se destine à recharger une voiture électrique ou à servir de chauffage à la maison. Mais l’entrepreneur souhaite également investir le marché des entreprises, ou des petits espaces comme les tiny-houses, qu’il faut aussi chauffer ! Caris pense que son invention fournira de l’électricité à moindre coût et sera respectueuse de l’environnement pour les maisons, les bâtiments commerciaux et presque partout où l’énergie électrique est nécessaire. Avec les tonnes de déchets plastiques à disposition presque gratuitement, il pense pouvoir inventer quelque chose qui traversera les siècles… Et qui permettra de résoudre une partie du fléau des déchets…