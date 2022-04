OZI Concept : une remorque pliante innovante pour transporter moto, scooter ou kayak

Vous êtes camping-cariste et motard à la fois, et parfois, il vous est difficile de concilier ces deux loisirs ? A moins d’investir dans une remorque plateau pour transporter votre moto, peu de solutions s’offrent à vous. L’encombrement d’un plateau pour transporter une moto est également assez conséquent et il faut pouvoir le stocker lorsque vous ne l’utilisez pas. Pour tenter d’offrir une nouvelle solution à ceux qui voyagent en camping-car et se déplacent à moto, la marque française OZI Concept propose un nouveau modèle innovant. Cette remorque à la particularité d’être pliable et disponible dans plusieurs configurations… Moto ou scooter, elle s’adapte à votre véhicule transporté et c’est un concept encore unique en France ! Présentation.

La remorque OZI Concept c’est quoi ?

Les remorques de la marque sont toutes fabriquées en France, du côté d’Aix-En-Provence, et elles se déclinent en trois modèles différents en fonction du véhicule transporté. Les remorques pliantes sont en acier inoxydable et peuvent s’adapter aux motos légères, aux motos lourdes, aux kayaks ou petits bateaux ainsi qu’aux scooters (2 ou 3 roues). Le concept est inédit en Europe et protégé par plusieurs dépôts de brevets et modèles; il s’inspire d’un concept Australien qui existe déjà.

La remorque pliante offre évidemment un gain de place certain puisqu’il est possible de la ranger dans un espace de 70 cm (Largeur) x 70 cm (Longueur) par 1.50 m (Hauteur). Elle se plie ou se déplie en quelques secondes à peine et sans aucun outil nécessaire. Elle peut se ranger dans le coffre d’une voiture ou dans un espace restreint. En fonction du modèle choisi, elle peut aussi transporter deux motos.

Quelles sont les trois versions proposées ?

La version HD ECO se destine à des motos légères (- de 246 kilos) et se décline en modèle pour deux motos par l’ajout de rails de maintien.

La version HD Classique se destine à des deux-roues plus lourds qui ne devront pas excéder 290 kilos. De son côté, la version HD Classique a été conçue pour les deux-roues de plus gros gabarits, mais situés en dessous des 290 kg.

Enfin, la version Moto Lourde se destine aux deux-roues dont le poids n’excède pas 500 kilos.

Deux autres versions sont également disponibles, la « spéciale trois roues », pour les scooters de ce type et la « version bateau » pour transporter votre kayak par exemple. La version motos lourdes propose également des modèles avec marchepied pour faciliter les manœuvres de montée et de descente de la moto !

Combien coûtent-elles ?

Difficile de déterminer un prix puisqu’il varie en fonction du modèle choisi évidemment ! Le premier prix débute à 2385€ pour la remorque pliante 3 roues et va jusqu’à 3531€ pour la remorque Moto Lourdes en version HD avec marchepied (et carte grise). Quoi qu’il en soit, elles sont toutes homologuées au niveau Européen selon la directive 2007/46, une garantie de pouvoir transporter votre moto partout en Europe en toute légalité et d’être assuré. Vous trouverez la totalité des modèles disponibles sur le site OZI Concept, qui offre un descriptif très détaillé de chacune des remorques. Vous pouvez aussi prendre contact avec OZI Concept en cliquant ici.