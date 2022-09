“La maison n’est jamais terminée, elle continue à grandir comme les légumes”, le concept de la “maison comestible”

A l’heure actuelle, nous sommes nombreux à profiter des légumes et fruits de nos potagers… Qu’ils soient immenses ou que l’on plante quelques pieds de fraisiers sur un balcon, la satisfaction de manger sa production est indéniable. Au Japon, l’entreprise nLDK va un peu plus loin dans le concept du potager en construisant une “maison comestible” qui pousse à côté de son potager. Ne vous inquiétez pas, la maison ne se mange pas, mais vous allez voir qu’elle possède des qualités surprenantes. Le projet s’appelle Edible House et s’inspire de l’architecture contemporaine pour proposer des maisons perméables avec des intérieurs tout en bois. Découverte !

Quel est ce curieux concept ?

Le studio d’architecture nLDK vient de terminer la construction d’un immeuble résidentiel doté d’un vaste jardin potager à Nara, au Japon. L’immeuble s’inspire de l’architecture contemporaine mais la conception se concentre sur un concept qui se définit par “l’unité de la nourriture et de la vie“. En fait, elle intègre une immense cuisine et un grand potager pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire, améliorer la qualité de vie, mais également apporter une aide aux communautés voisines. Le but étant que la maison continue à grandir en même temps que les légumes.

Pourquoi ce concept ?

Il faut savoir qu’au Japon, les appartements sont minuscules, tout comme les maisons qui ne disposent que très rarement de potagers. Lors de la crise sanitaire, les Japonais se sont trouvé confrontés, comme les autres citoyens du monde, à de stricts confinements. Ils ont alors commencé à cultiver quelques légumes sur le rebord d’une fenêtre, ou sur un petit balcon. Pour l’entreprise, La “Edible House” de nLDK a été conçue en réponse au contexte actuel, aux conséquences de la crise du COVID-19, au mondialisme et à l’économie néolibérale. Les communautés et les activités économiques familières doivent être reconsidérées“. Lors de cette crise sanitaire, les architectes ont constaté que les maisons et les potagers étaient souvent éloignés les uns des autres; il fallait donc ramener « le potager à la maison » ! Après la crise, les recherches des Japonais en matière d’immobilier ont évolué, et le potager est devenu un critère important dans leur choix.

Une tiny house nourricière ?

Même si on l’appelle maison comestible, ce n’est pas vraiment le terme adéquat: disons que cette maison permet de posséder un potager qui jouxte la maison, avec des grandes portes coulissantes qui facilitent l’accès au potager à tout moment de la journée. La maison est toujours placée au nord de la parcelle afin que la partie « potager » bénéficie d’un maximum d’ensoleillement. La cuisine et la salle à manger offrent un accès direct sur le potager, situé en contrebas de la maison afin d’avoir une vue sur la croissance des plantations. La salle de bains installée au premier étage fait également office de solarium ou de serre pour faire pousser les graines.

Quant à l’eau du bain, elle est filtrée puis sert ensuite à arroser le potager ! Au deuxième étage, l’éclairage en hauteur est utilisé pour créer une chambre calme, une salle de jeux pour les enfants et une bibliothèque avec une superbe collection de livres. Un toit en pente coiffe la structure résidentielle, ce qui permet de récupérer l’eau de pluie et d’installer des panneaux solaires si le propriétaire le désire… Une maison comestible peut-être pas, mais intelligemment pensée, c’est certain ! Plus d’informations : nldkarchi.com