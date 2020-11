Cette mini maison « A-frame » en kit se monte en quelques jours seulement !

Et si vous construisiez vous-même votre maison en A en 3 jours à peine ? C’est le concept que propose Den, avec les cabines Den A-Frame ! Actuellement, ce serait le seul kit qui serait disponible sur le marché pour devenir propriétaire d’une petite maison en A en moins de temps qu’il ne faut pour la commander ou presque ! Une fois reçue, libre à vous de la transformer en chambre annexe, en bureau ou en pièce de détente… Histoire de pouvoir s’isoler pour télétravailler par exemple !

Selon les constructeurs de ces petites maisons en A, c’est une première sur le marché. C’est apparemment leur seul kit de construction en A à monter soi-même en un weekend ! Les pièces s’emboîtent comme des Lego et il suffit de quelques heures pour agrandir son espace de vie !

Les différents modèles :

Den A-Frame Forest s’intègre parfaitement à la Nature avec un bois clair et une toiture aussi claire que le bois intérieur.

possède la même structure mais l'embellissement extérieur est plutôt sombre. Discrétion assurée pour cette cabine qui s'intégrera parfaitement à un environnement boisé.

Den A-Frame Coast, elle ressemble beaucoup à la Forest.

Une fenêtre sur le monde ?

Ces petites maisons originales offrent une cabine confortable et spacieuse que l’on peut aménager à sa guise. Elles permettent par exemple d’intégrer un lit deux places ou un espace bureau. Il y a possibilité de les raccorder aux différents réseaux ou des les laisser en autonomie. Les cabines sont livrées et emballées à plat, prêtes à être montées. Aucun équipement n’est nécessaire, les pièces s’imbriquent les unes dans les autres.

Les caractéristiques techniques des cabines Den A-Frame :

Surface au sol : 10.68 m²

Hauteur 3.65m et plafond 3.35m

2 places pour un lit deux personnes ou deux lits jumeaux

Baie vitrée du sol au plafond

Fenêtre de fonctionnement ventilée

Évent d’entrée d’air

Configuration hors réseau ou sur réseau

4 saisons compatibles avec des sols et des murs isolés thermiquement

Aucun permis de construire n’est nécessaire.

Comme tous les bâtiments de moins de 20 m² d’emprise au sol, les cabines Den A-Frame ne nécessite aucun permis de construire. Selon le site Service Public.fr, seule une déclaration de travaux en mairie est nécessaire si la surface est comprise entre 5 et 20 m². Ce qui est donc le cas pour ces cabines venues des Etats-Unis puisqu’elles ont une surface de 10.68 m² environ. Elles sont trop mignonnes ces maisons en A non ? Et pour 21 000$, vous aurez même le choix entre la Coast, l’Alpine ou la Forest !