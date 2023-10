Adventure Whare, une maison en A atypique et spacieuse, bardée de baies vitrées

Les maisons en A ne sont pas nées d’hier, mais remontent aux années 1950, plus précisément à l’année 1957, lorsqu’un architecte américain, Andrew Geller, imagine de petites maisons aux toits très pentus. Ces petites maisons étaient conçues sur la plage à l’origine, les pentes du toit protégeant la maison des vents du large. Séduits par le concept, de nombreux particuliers et architectes se sont emparés du sujet et ont développé la maison en A (A-Frame en anglais). Avec l’Adventure Whare, conçu par Studio Well, c’est en Nouvelle-Zélande que nous vous embarquons. Nichée au cœur d’une forêt verdoyante, cette maison en A s’inscrit dans la lignée de ces petites maisons écologiques et proches de la nature. Découverte.

L’Adventure Whare, un appel à la sérénité

Ces deux immenses pentes encadrant une large baie vitrée inspirent directement la sérénité, le calme, mais également l’authenticité. Normalement, les maisons en A sont plutôt de petite taille, ce n’est pas le cas ici avec cette immense demeure située à Castle Hill Village, en Nouvelle-Zélande. Spacieuse et contemporaine, elle met l’accent sur la durabilité. L’objectif du studio d’architecte est de faire de cette maison un sanctuaire où règnent la paix, la protection, la détente et la connexion. Et à la voir ainsi, il semblerait que ce soit plutôt réussi !

L’architecture extérieure de l’Adventure Whare s’inspire de la forme classique de la cabane en A, entourée par la verdure et enveloppée d’arbres. Avec un toit composé de vitrages à pans de bois, cette demeure crée un lien subtil entre la retraite et la réserve de brousse indigène. Comme pour les cabanes de plages, les pans de toit descendant jusqu’au sol sont un rempart contre le vent et les intempéries. Dans les pays froids, les pentes évitent que la neige vienne s’accumuler sur le toit par exemple.

Une petite visite de l’intérieur ?

En entrant, on découvre un petit vestibule destiné à accueillir les vêtements humides après une longue balade en forêt. Cette maison en A a été pensée comme un lieu de ressourcement familial, pour devenir ainsi le havre de paix d’une famille qui adore s’évader et explorer les montagnes et forêts locales. C’est pourquoi l’entrée a été personnalisée en fonction de leurs besoins précis.

De chaque côté de la maison se trouvent les chambres, à toit plat, une manière de ne pas empiéter sur l’espace de vie et de préserver l’intimité des occupants. La pièce de vie, quant à elle, s’étend sur toute la surface de la maison et on distingue une petite salle de bains et une cuisine ouverte au fond. Les tons verts et les matériaux naturels dominent l’esthétique de l’espace, soulignant l’intégration de la maison dans son cadre naturel.

Le bois au centre de cette magnifique demeure…

L’utilisation conséquente du bois exposé à l’intérieur et à l’extérieur est une invitation à la sérénité. La connexion avec la nature est une évidence. Les matériaux qui la composent ont été soigneusement choisis, non seulement pour leur beauté, mais également pour leur résistance face aux conditions climatiques changeantes. Le canapé que l’on imagine immense et confortable n’est-il pas une invitation à la détente ? Magnifique cette maison en A, non ? Plus d’informations : studiowell.co.nz

