Maisons en A : 10 kits d’autoconstruction pour fabriquer soi-même son futur nid douillet

La maison en A, appelée A-Frame dans les pays anglo-saxons, est de plus en plus prisée de ceux qui souhaitent une maison écologique et originale. Ces maisons en A ont la particularité de posséder un toit pointu et pentu, dont les pans descendent jusqu’au sol. Elles sont très appréciées de ceux qui désirent devenir propriétaires pour la première fois, car beaucoup moins chères qu’une construction classique. Ce sont aussi les maisons préférées des bricoleurs, et de ceux qui souhaitent se lancer dans l’autoconstruction. D’ailleurs, il existe de nombreux plans de maisons en A, disponible sur internet, parfois gratuits, parfois payants, ils sont le point de départ d’une nouvelle vie. Petit tour d’horizon.

Pourquoi acheter un kit pour maison en A ?

Construire sa maison, est avant tout un choix économique. Si vous avez du temps à y consacrer, et quelques connaissances dans le bâtiment, mais également quelques amis prêts à mettre la main à la pâte, de nombreux plans existent. Mais, construire sa maison en A avec un plan relève d’un défi pour certains et ils préfèrent s’aider de kits prêts à monter. Un kit de maison en A, c’est un peu comme un meuble IKEA, il suffit de suivre le plan de montage. Les kits contiennent évidemment les pièces nécessaires à la construction, mais également les outils et la liste des matériaux qui vous seront nécessaires. Grâce à un kit de construction, le prix du mètre carré construit oscille de 60 à 140 €.

Le kit Madi

Si votre priorité est l’efficacité énergétique, le kit de maison à ossature A de Madi est la solution idéale. Cette conception intègre des panneaux solaires et une batterie de stockage, assurant ainsi une alimentation de secours constante. C’est la meilleure option pour les acheteurs de maisons qui aspirent à vivre hors réseau ou de manière autonome. La gamme Madi propose trois kits au choix, le plus petit offrant 34 m² de surface et le plus grand, 102 m². Les prix du kit Madi débutent à 62 343 € jusqu’à 162 343 €. En savoir plus, rendez-vous sur Madihome.

Le kit DUO 120 d’Avrame

Avrame propose plusieurs kits de maison en A, nous verrons à quoi ressemble le DUO 100 juste après. Le DUO 120 est le plus grand ainsi que le plus cher des deux et offre une surface habitable de 67 m² environ. Avec ce kit, vous pourrez construire, une salle de bain, et deux chambres. Et, ce seront six personnes qui pourront loger dans votre maison en A, une fois assemblée. Aux États-Unis, Avrame livre et installe même les kits. Le prix de base du kit Avrame DUO 120 est de 70 000 € approximativement. En savoir plus, rendez-vous sur Avrame DUO 120

Le kit DUO 100 d’Avrame

La gamme Avrame met à votre disposition plusieurs options de kits de maisons à ossature A pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Le modèle Avrame DUO 100 offre une superficie habitable de 54 mètres carrés, permettant l’aménagement de deux chambres et d’une salle de bain une fois la construction achevée. Avrame assure la livraison de ce kit à l’emplacement de votre choix, et son assemblage est facilité par l’absence totale d’outils électriques ou de machinerie lourde. Le coût initial de ce kit démarre à 62 800 €. En savoir plus, rendez-vous sur Avrame Duo 100.

Les kits Avrame SOLO

Avrame a dévoilé cette année d’autres kits parmi les plus petits, et les moins chers du marché actuel. Parfaits pour une petite maison à la campagne, ou pour en faire un studio de jardin, un atelier, une cuisine d’été, etc. Cette gamme propose des maisons à ossature A compactes, allant de 17 (Solo+ 42) à 38 (Solo+ 100) mètres carrés d’espace de vie. Les kits Solo les plus petits offrent suffisamment d’espace pour une chambre, tandis que les modèles plus spacieux comprennent une salle de bain. Les prix des kits Avrame Solo varient de 27 000 à 37 000 € environ. En savoir plus, rendez-vous sur Avrame Solo.

Le kit Système 00

Ce kit résidentiel figure parmi les plus compacts de la sélection, conçu pour loger une seule personne en raison de sa surface au sol de 9 m² sur 9 m². Néanmoins, il se distingue par sa simplicité de construction, ne nécessitant aucun outil électrique. L’assemblage de cette maison à ossature A, peut être réalisé en une semaine avec l’aide de quatre personnes. Le kit Système 00 offre l’essentiel d’une habitation, constitué d’un espace ouvert adaptable en chambre ou bureau, toutefois, il ne comporte ni salle de bain ni cuisine. Idéale pour une retraite paisible en pleine nature, cette maison peut être érigée dans les bois. Avec un prix de base de 39 600 €, il se positionne comme l’une des options les plus abordables parmi les kits de maisons à ossature A disponibles sur le marché. En savoir plus, rendez-vous sur Système 00.

Le kit cabine Ayfraym

Ce kit est le plus cher de tous, et avec lui, vous ne construirez pas une maison en A qui soit petite et minimaliste. Ayfraym voit grand avec ce kit exceptionnel. Son coût est assez exorbitant puisqu’il coûte approximativement 265 000 €. Avec ce kit hors norme, vous vous offrirez un palace en A plutôt qu’une maison avec trois chambres et deux salles de bains. Rien que cela ! Le seul inconvénient est son manque de personnalisation, il est figé et difficile à modifier selon vos envies. En savoir plus, rendez-vous sur Ayfraym.

Le kit Klein A45

La société Klein a conçu ce kit de maison préfabriquée à ossature A, et offre une petite habitation complète au design moderne avec des revêtements d’asphalte noir sur les murs et le toit. Ce kit A-Frame se distingue par l’utilisation de matériaux durables et une méthode de production zéro déchet. La maison préfabriquée intègre une kitchenette et une salle de bain complète, comprenant une douche, des toilettes et un lavabo. Avec une superficie totale de 17 m², elle peut, malgré sa petite surface, accueillir de 2 à 4 personnes. Le coût de ce kit est de 132 244 €. En savoir plus, rendez-vous sur Klein A45.

Le kit Backcountry Hut Company

Backcountry Hut Company, un fabricant canadien spécialisé dans les maisons en A, propose trois modèles de cabines modulaires. Livrables dans le monde entier, il est parmi les seuls à exporter ses kits au-delà de ses propres frontières. Les prix restent abordables puisque le plus cher des kits coûte moins de 20 000 €. Ces kits peuvent être assemblés en une semaine ou moins par quelques personnes. En savoir plus, rendez-vous sur Backcountry Hut Company.

Le kit de cabine Bivvi

Le kit de cabine Bivvi A-Frame est une solution préfabriquée disponible à un prix abordable de 27 400 € environ. Ce kit se distingue des autres présentés ici par son caractère portable, étant construit sur des roues. Des options d’ajouts sont disponibles en fonction de vos besoins, telles qu’une plateforme de lit, une kitchenette et des toilettes. Vous avez le choix entre des toilettes conventionnelles ou compostables en complément. La flexibilité du kit permet l’intégration de plusieurs modules complémentaires par rapport à vos préférences et de votre budget. En savoir plus, rendez-vous sur Bivvi.

Le kit de cabine Nolla Zero A-Frame

Si vous appréciez le mode de vie minimaliste, le kit de cabine Nolla Zero A-Frame est le choix idéal pour vous. Occupant seulement mètres carrés d’espace habitable, ce n’est pas la vie de château, mais une vie en harmonie totale avec la nature. Ce kit vous permet de construire une cabine en A fonctionnant à l’énergie renouvelable, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone. Les prix n’ont pas été communiqués par l’entreprise. En savoir plus, rendez-vous sur Nolla Zero A-Frame.

