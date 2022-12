MADi, l’invention d’une « maison en A » pliable qui s’installe en quelques heures à seulement 95 000 €

Avez-vous déjà entendu parler d’Elizabeth Faure, cette ancienne architecte qui a construit elle-même sa maison en A pour 35 000 € ? En 2022, la maison d’Elizabeth fêtait ses 10 ans « de vie » et nous lui avions consacré un article. Si, vous aussi, vous rêvez d’une maison en A, nous avons déniché un constructeur italien, MADi Home. Il vous promet une maison construite en une journée seulement pour environ 95 000 € (sans les frais de transport). Près de 27 m² de surface habitable, soit approximativement 3 520 € le mètre carré avec un système de pliage ingénieux et innovant. En effet, il permet même de choisir entre différentes formes de toits. Découverte.

MADi Home, c’est qui ?

MADi a été fondé par l’architecte Renato Vidal, celui qui a inventé le système breveté des maisons pliantes. En s’alliant avec le groupe suisse Modula, expert dans l’immobilier et dans la distribution de maisons modulaires, il lance les petites maisons pliables MADi Home. Une innovation qui répond à divers besoins comme construire dans l’urgence des logements pour les sans-abris ou les personnes expulsées suite à un incendie ou à une inondation. Ils se rendent aussi compte que les petites maisons pliables intéressent de plus en plus ceux qui ne peuvent obtenir de crédit immobilier pour un prêt traditionnel. Mais également ceux qui n’ont pas envie de passer des mois, voire des années, à construire leur maison. En inventant MADi, ils offrent donc une alternative à la maison traditionnelle et même à la tiny-house.

Une maison géométrique MADi, c’est quoi au juste ?

MADi est l’acronyme de « Modulo Abitativo Dispiegabile” (Module de logement déployable). Elle utilise la technique du déploiement, une invention brevetée pour fabriquer des bâtiments antisismiques et à haute efficacité énergétique. La solution MADi est évolutive puisque l’on peut ajouter plusieurs modules reliés ensemble, quand la famille s’agrandit par exemple. Fabriquées dans des matériaux éco-durables et rapides à construire, elles peuvent aussi se replier pour être déplacées sur une remorque. Par dessus tout, elle ne coûte que 95 000 € pour une structure de 27 m². MADi ce sont aussi des maisons pliables à faible consommation, répondant aux normes énergétiques suisses qui sont, notons-le, très exigeantes. Ce qui leur permet de répondre également à toutes les normes énergétiques européennes.

Un modèle pensé pour durer

L’objectif de MADi Home est de déployer un système de construction accessible et durableen Europe, et ce, à des prix serrés. Mais MADi continuera d’innover, car les habitants évoluent et n’auront pas les mêmes besoins durant les prochaines décennies ! Sur cette page, par exemple, vous pouvez découvrir l’un des côtés les plus innovants de cette maison pliable, à savoir, le toit qui prend la forme que vous souhaitez.

Vous pouvez donc en faire une maison en A avec les pentes de toits qui descendent jusqu’au sol, mais également une maison avec un « demi-toit », si votre but est d’en faire une chambre d’hôte avec une grande terrasse, ou encore un toit plat, si votre but est d’empiler à second module par-dessus le premier. MADi Home précise sur son site internet, qu’il faut compter une vingtaine de jours pour obtenir une maison clé en main (commande, livraison, construction, emménagement) … Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Madihome.com.