Maison en A : une nouvelle petite maison triangle nichée au cœur de la Drôme (avec plans)

Dans la catégorie des habitats écologiques et insolites, il y a les maisons dômes, les tiny-houses… et les maisons en A ! Habitat Créateur, une société basée dans la Drôme et dirigée par Loïc CHERIGIE crée tous ces habitats de manière traditionnelle et artisanale.

La dernière création d’Habitat Créateur est une magnifique maison en A qu’il est possible de louer au camping municipal Les écureuils à Recoubeau-Jansac dans la Drôme. Loïc CHERIGIE nous offre un reportage complet sur la réalisation de cette maison en A qui devrait séduire de nombreux futurs locataires !

Qui est Loïc le fondateur d’Habitat Créateur ?

Loïc CHERIGIE fabrique et installe des habitats insolites en association la créativité et le savoir faire à ses compétences scientifiques. Détenteur d’une licence Pro Bâtiments performants et Énergies DUT Génie, il a déjà remporté plusieurs concours récompensant ce que l’on pourrait qualifier d’œuvres d’art !

2018 Prix régional « coup de coeur » Pépite Ozer de Grenoble

2020 Prix régional « jeune entrepreneur » ADIE et Banque Populaire

2020 Prix national « jeune entrepreneur » ADIE et Banque Populaire

Focus sur la Maison en A

La maison en A d’Habitat Créateur se situe au camping municipal les écureuils à Recoubeau-Jansac dans la Drôme. Construite sur un emplacement ombragé, et en pleine nature, elle allie le confort et la qualité des matériaux utilisés. Loïc nous explique que ses clients sont surpris par l’originalité de cette maison en A et ravis par la qualité de vie qu’elle leur offre. La plupart des locataires se disent dépaysés par ce cadre idyllique sans pour autant partir au bout du monde !

Les équipements de la maison en A

Avec une surface de 35 m², elle est ce que l’on pourrait appeler une « grande maison » pour ce type d’habitation. Rappelons que les tiny-houses par exemple dépassent rarement les 20 m² ! A l’intérieur, on retrouve une salle de bain privée et une cuisine toute équipée. Et pour les soirées en extérieur, la terrasse de bois s’équipe d’une magnifique plancha. La petite originalité de cette maison en A réside dans un filet de catamaran tendu qui fait office de coin détente… suspendu !

D’où vient l’idée de la cabane en A

En Janvier 2021, Loïc s’est laissé inspirer par les « A Frame », ces maisons en A situées en général au Canada ou aux Etats-Unis. Le créateur a donc transposé grâce à la modélisation par Sketchup une maison en A fabriqué à partir de matériaux disponibles en France. Loïc souhaitait une petite surface mais de grands volumes pour pouvoir créer cette chambre en mezzanine avec un filet suspendu en terrasse. Après un mois de conception, et l’autorisation de la municipalité pour réaliser sa maison en A, il fallait passer à la phase construction.

La fabrication de la Maison en A

3 mois auront été nécessaire pour que la modélisation prenne la forme réelle d’une maison en A ! Rappelons que les Habitations Légères de Loisirs (HLL) doivent être démontables et sans fondations. Pour respecter ces directives, Loïc a donc choisi d’ancrer sa maison en A au sol avec des vis de fondations. Ces vis de 80 cm permettent la réalisation de l’ouvrage, mais également un démontage rapide si besoin.

Le plancher, le toit et les murs sont isolés sur 17 cm avec des panneaux isolants en paille de riz, ce matériaux biosourcé est fabriqué avec la paille de riz de Camargue. Cet isolant végétal est très efficace en thermique et en phonique, il participe à la préservation des ressources naturelles.

Loïc souhaite absolument privilégier les matériaux locaux et travailler avec des acteurs de sa région… Une belle manière de limiter les effets néfastes du transport de matériaux par exemple. Même si les produits locaux sont un peu plus chers à l’achat, ils sont souvent de meilleure qualité et offre une plus grande durabilité.

Quant à la charpente, la couverture et la terrasse, elles sont faites de bois Douglas, un bois imputrescible que l’on trouve dans les forêts françaises de classe 3. Les bois extérieurs se recouvrent d’un saturateur écologique Blanchon, pour qu’ils ne se teintent pas de gris.

Pour la décoration, Loïc a fait appel à Charlotte, une amie carreleuse qui a conçu une superbe douche à l’italienne. Les artisans locaux priment toujours dans les conceptions d’Habitat Créateur.

Et les aménagements intérieurs ?

Un mois pour la conception, trois mois pour la fabrication et un mois de plus pour les aménagements intérieurs… C’est donc 5 mois environ qu’il aura fallu à Loïc pour voir son projet réalisé.

Les aménagements intérieurs ont tous été conçus par Loïc et lui ont permis d’exprimer toute sa créativité. Matériaux nobles et naturels, alliance de plusieurs bois, tissus et végétaux font de cette maison en A un nid dans lequel on aimerait bien se blottir !

A plus long terme, Loïc envisage d’acheter un camping pour y installer ses diverses créations… Il y a cependant encore un peu de travail, car les campings fonctionnent toujours selon d’anciennes directives et n’incluent pas ces nouveaux concepts pourtant porteurs de sens écologiques !

Son rêve ultime : un camping qui intégrerait donc ses habitations insolites mais dans lequel il pourrait accueillir des projets artistiques ou artisanaux… Exit les animations classiques de Miss ou Mister Camping, place à une nouvelle orientation des loisirs axés sur la Nature ! Si jamais ce projet voyait le jour, on réserve une place immédiatement !

Les caractéristiques techniques :