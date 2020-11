Ce jeune entrepreneur drômois fabrique des mini-maisons et d’étonnants dômes géodésiques

Aujourd’hui partir un weekend à l’hôtel n’est plus à la mode ! Ce qui est tendance, c’est de s’évader dans des habitats insolites tels que des yourtes, des bulles ou des tiny-house. Et c’est aussi le désir de Loïc Chérigie, un jeune auto-entrepreneur drômois qui conçoit des habitations insolites, qu’il propose pour le moment à la location.

Son but : créer un camping où ses dômes en toile, en bois ou ses tiny-house formeraient un complexe écologique et insolite ! Le talent de Loïc est indéniable, il a d’ailleurs reçu le prix COUP DE CŒUR » du Pépite Ozer : Prix du jeune entrepreneur 2018 qui lui a permis de lancer son activité. Présentation.

Qui est Loïc Chérigie ?

Loïc est un jeune entrepreneur de Recoubeau-Jansac (26) qui fabrique des habitats insolites, éco-conçus et artisanaux. Il gère également l’installation de ses dômes et tiny-house. Diplômé, entre autres d’un DUT génie thermique et énergie, il s’attache à fabriquer des maisons grâce à des matériaux locaux. Et de préférence dans des matières nobles telles que le mélèze ou le douglas. Il priorise également les matières durables et recyclées.

Les dômes en toile :

Les dômes en toile offrent une surface confortable de 20 m² (5 m de diamètre et 2.8m de haut). Ils sont fabriqués en bois Douglas chanfreiné imputrescible. Quant à la toile, elle est 100% acrylique et personnalisable en fonction du paysage dans lequel elle s’intègrera. Le plancher est démontable en 3 plis (épicéa sur plots pilotis ou terrasse).

Les dômes en bois :

25 m² pour les dômes en bois, un peu plus grands que les toilés. Mais toujours, du bois Douglas et une couverture en mélèze. Le plancher est également le même que sur le dôme en toile. Le plancher reste semblable au dôme en toile, seule la structure varie.

Les tiny-house :

Elles sont plus petites que les dômes avec une surface au sol de 13 m² (6m de long sur 2.5m de large). Montées sur châssis, comme le veut le principe de la tiny-house, elles sont également en bois douglas (structure, bardage et couverture). Pour toute demande ou dons, vous pouvez contacter Loïc via son site internet habitat-createur, les tarifs sont personnalisables puisque les habitations sont construites en fonction de vos envies ? Loïc souhaite pour le moment se spécialiser dans la location plutôt que dans la vente, cela lui permet de garder la liberté créative à laquelle il tient beaucoup.

Où découvrir les créations de Loïc ?

Pour le moment, le dôme de Loïc est visible au camping municipal « Les Ecureuils » de Recoubeau-Jansac. En 2020, il est le lauréat du prix CréAdie qui valorise et récompense les projets de jeunes entrepreneurs. En ce moment, Loïc Chérigie recherche des financements via des dons pour pouvoir développer son activité et créer son camping insolite.

D’ici quelques mois, une campagne de financement devrait être lancée pour développer encore plus ce joli projet… Nous vous reparlerons de Loïc et de ses habitations insolites et écologiques dès que la campagne sera lancée… En attendant, si vous envisagez une structure comme un camping ou des gîtes, renseignez-vous auprès de lui… Un jeune entrepreneur français qui pourrait bien faire parler de lui à l’avenir !