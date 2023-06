Une étonnante maison en A flottante et en bambou qui résiste aux inondations

Lorsque l’on parle de changement climatique, nous pensons immédiatement aux températures qui augmentent et aux sécheresses qui s’intensifient. Cependant, le changement climatique représente aussi un danger imminent pour les populations qui vivent sur les rivières. Il expose ces dernières à des risques accrus d’inondations, de submersions, de sécheresses, d’érosions et de perturbation des écosystèmes fluviaux. Cela peut alors entraîner des conséquences non seulement sur leur alimentation, mais catégoriquement sur leurs habitations. En effet, elles sont vouées à disparaître, par exemple, en cas de sécheresses extrêmes ou, à l’inverse, en cas de fortes inondations. Pour répondre à cette problématique actuelle, une entreprise vietnamienne réinvente la maison flottante en bambou, inspirée de la Blooming Bamboo du cabinet H&P Architects. Découverte.

Une maison flottante en bambou, pour quoi faire ?

La maison flottante en bambou est conçue pour les personnes qui vivent sur les rivières et qui sont menacées par le changement climatique. Il y a une dizaine d’années, le cabinet H&P Architects dévoilait la maison Blooming Bamboo résistante aux inondations. En 2023, c’est une entreprise vietnamienne qui va produire le premier prototype semblable à la maison en bambou d’origine. Elle se destine, notamment, aux populations riveraines menacées par le changement climatique, en particulier celles qui vivent dans le delta du Mékong au Viêt Nam et dans ses environs.

Et la raison de cette production est simple à comprendre : « le Viêt Nam est l’un des pays les plus durement touchés par le changement climatique. Selon les prévisions, 47 % de la zone du delta du Mékong et 13 % de la zone du delta du fleuve Rouge seront submergées par l’élévation du niveau de la mer d’un mètre, ce qui affectera directement entre 20 et 30 millions de personnes », explique H&P Architects. On comprend pourquoi de nouvelles infrastructures sont désormais nécessaires.

Comment est conçue la maison flottante en bambou ?

La maison flottante en bambou est construite à partir de tiges de bambou, ainsi que de matériaux légers tels que des feuilles de bambou compressées et tressées, de la tôle ondulée et des écrans de bambou. Tous ces éléments sont assemblés à l’aide de simples loquets et attaches, et la maison flotte à l’aide de tambours en plastique attachés à la partie inférieure. Elle mesure 36 m² et présente un aménagement intérieur modulable réparti sur deux niveaux. Le prototype est encore très minimaliste, mais à termes, elle se dotera d’un coin cuisine, d’une salle de bains et de chambres, et sera équipée de réservoir d’eau douce et de fosses septiques.

Et elle sera modulable…

Dans cette petite maison flottante, les panneaux du plancher de l’étage peuvent être enlevés, ce qui permet d’utiliser l’espace comme salle de classe ou bibliothèque. Sa façade s’ouvre également en de multiples endroits, maximisant la lumière du jour et la ventilation naturelle. Elle est aussi surmontée d’un grand toit qui comprendra un système de collecte des eaux de pluie et des panneaux solaires.

En offrant une alternative abordable et résistante aux inondations, cette maison flottante en bambou peut contribuer à la protection des communautés riveraines menacées par le changement climatique. Elle offre aux habitants la possibilité de construire leur propre logement stable et sûr, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des infrastructures traditionnelles vulnérables aux inondations. Plus d’informations : hpa.vn