Une magnifique maison en A avec des cadres préfabriqués et des lucarnes incurvées (avec plans)

Embarquement immédiat pour la Suède avec la découverte d’une splendide A Frame, que l’on nomme aussi Maison en A ! En France, vous pouvez construire ce type d’habitation grâce aux précieux conseils d’Elizabeth Faure, qui a elle-même fabriquée sa maison en A en Dordogne. En Suède, c’est la cabinet Måns Tham qui vient d’achever une A Frame (ou cabine triangulaire) à Edsåsdalen, une ville située au nord de la Suède, accrochée à la montagne et qui offre une vue panoramique imprenable. Elle donne vraiment envie de s’y blottir au chaud et d’admirer les paysages enneigés environnants. Petite visite guidée de cette superbe demeure qui, une fois encore, atteste qu’une petite maison en A peut aussi offrir un maximum d’espace et de confort. C’est parti pour la visite !

La A Frame de Måns Tham Arkitektkontor

La première chose qui vient à l’esprit en découvrant cette maison en A, c’est qu’elle semble être une petite montagne dans la montagne ! Autrement dit, elle se confond parfaitement avec le paysage avec son bardage bois et son toit pointu et pentu. Rappelons qu’une maison en A a la particularité d’avoir ses deux pentes de toit qui descendent jusqu’au sol. La totalité des matériaux utilisés pour cette construction ont été choisis par des professionnels, pour ne pas dénaturer le site exceptionnel dans lequel la maison se trouve. Construite avec des cadres en A préfabriqués, elle possède de jolies lucarnes incurvées afin que la neige puisse s’accumuler quelques jours sur le toit et ainsi se fondre encore plus dans le paysage. Quand la neige est là, la maison est quasiment invisible !

La géométrie essentielle à cette A Frame

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, tout est très géométrique et très peu de lignes sont courbées. A l’intérieur, le bois clair, qui est un peu le symbole de la Suède, est de mise. Tout est fait de panneaux en bois style lambris, et chaque pièce à son propre « caractère géométrique ». Les architectes de Måns Tham Arkitektkontor ont créé une série d’espaces intérieurs qui changent tous les cinq mètres. A l’évidence, le niveau supérieur est plus petit que le rez-de-chaussée, mais les lucarnes de 5 mètres de large posées à l’étage compensent la petite hauteur de plafond, laissant entrer la lumière à profusion.

Une petite visite de l’intérieur s’impose

Lorsque l’on entre à l’intérieur de cette maison en A, c’est l’impression de grands espaces qui domine… Le salon est tout simplement gigantesque, avec son canapé d’angle qui doit pouvoir accueillir au moins une douzaine de personnes. Dans cette pièce où le canapé est adossé à une immense baie vitrée, la lumière ne manque pas, créant ainsi un sentiment de grand espace. Une cheminée avec briques réfractaires a été installée dans cette pièce et la chaleur doit y être bien agréable.

Toutes les pièces, chambre à coucher et Spa compris, ont une énorme ouverture sur l’extérieur. La contemplation du paysage environnant semble avoir guidé de bout en bout les concepteurs de cette maison en A. Avouons que l’intérieur de cette maison semble tout droit sorti d’un catalogue IKEA non ? Découvrez tous les projets du cabinet Måns Tham Arkitektkontor sur leur site internet ! Maison en A ou maison container, les architectes suédois sont au top de l’actualité !