Maison en A : une étonnante structure « A-Frame » semi-enterrée et bardée de baies vitrées

Avez-vous déjà entendu parler des maisons en A aussi appelées « A-Frame » ? Ces constructions étaient en 1950, au Canada et aux États-Unis, de petites cabanes de plage, mais l’architecte Andrew Geller qui a inventé le concept de la maison en A à usage d’habitation. Elles ont depuis conquis le monde et se veulent de plus en plus grandes et originales en tous points. Nichée au cœur de la forêt de Valle de Bravo, en périphérie de la Ville de Mexico, la maison en A conçue par le studio Pérez Palacios Arquitectos Asociados est quasiment une œuvre d’art. Cette maison à la structure en forme de A ne cherche pas seulement à procurer le confort, mais à devenir un élément harmonieux de son environnement naturel. Découverte.

Présentation de la maison en A de Valle de Bravo (Mexique)

Le caractère unique de cette résidence réside dans ses chambres souterraines et ses très nombreuses baies vitrées. Cette décision architecturale apporte une double sensation de fraîcheur et de protection, tout en renforçant la connexion avec la nature, enveloppant chaque espace de verdure. La maison se divise en deux volumes superposés : la « zone publique » occupe le niveau supérieur tandis que les espaces plus intimes, notamment les chambres, se situent au niveau inférieur dans le sous-sol.

Un petit tour à l’intérieur ?

Au rez-de-chaussée, on retrouve un design semi-ouvert qui offre une salle à manger, une cuisine, un salon, et un espace à vivre. Ces différentes zones ont été pensées afin de réduire l’impact écologique tout en conservant un lieu de vie spacieux et confortable. Une terrasse spacieuse procure une vue imprenable sur l’extérieur et intègre également une piscine et un espace de détente extérieur, permettant aux résidents de vivre en harmonie avec leur environnement.

Comment a-t-elle été construite ?

Pour minimiser encore l’impact environnemental, cette maison en A est conçue avec des éléments préfabriqués, assemblés sur place pour une construction rapide et efficace. De plus, le toit en pente n’est pas uniquement esthétique, il joue un rôle fonctionnel en collectant l’eau de pluie, filtrant naturellement la lumière et facilitant une ventilation passive. « L’objectif principal de ce projet était de donner plus d’importance à l’environnement et à l’espace ouvert, en embrassant l’idée de vide, même avec la possibilité que l’architecture disparaisse », explique Pablo Pérez Palacios, fondateur du studio PPAA. Cette réalisation architecturale en même temps audacieuse et respectueuse de l’environnement illustre parfaitement comment l’architecture peut se fondre harmonieusement dans la nature, offrant un lieu de vie où l’intérieur et l’extérieur se rejoignent en parfaite symbiose.

Quelles sont les caractéristiques d’une maison en A ?

Une maison en forme de A, également appelée maison en pignon inversé, se distingue par une conception architecturale singulière. Le trait le plus distinctif d’une telle maison est son toit en pente inclinée, qui évoque la lettre « A » et s’étend de la crête du bâtiment jusqu’au sol, formant un angle prononcé. Cette inclinaison procure plusieurs avantages fonctionnels et esthétiques. À l’intérieur, la conception en forme de A créé un espace intérieur spacieux, particulièrement au niveau supérieur, où les plafonds en pente confèrent une impression d’espace ouvert.

Cette configuration permet par ailleurs d’intégrer des fenêtres en hauteur, inondant ainsi l’intérieur de lumière naturelle. En harmonie avec son environnement, cette conception triangulaire s’intègre naturellement dans le paysage, évoquant parfois l’ambiance des cabanes ou des chalets traditionnels. De plus, ce type de maison permet une ventilation naturelle optimisée grâce à l’écoulement de l’air chaud par le sommet du toit en pente. Elles peuvent aussi se doter de larges panneaux ou fenêtres solaires afin de réaliser des économies d’électricité. D’ailleurs, elles sont souvent privilégiées pour les constructions hors réseau. Que pensez-vous de cette maison en A ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .