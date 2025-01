Une entreprise installée à Annecy fabrique de superbes maisons en A à partir de 180 000 €

Depuis que j’écris pour NeozOne, il est une femme que j’ai l’impression de connaître, alors que je ne l’ai jamais rencontrée. Elle s’appelle Elizabeth Faure, et elle est la pionnière des maisons en A en France, alors que ce concept vient des États-Unis. Impossible de parler des maisons en A sans citer cette septuagénaire dynamique qui a construit elle-même sa maison en A pour moins de 40 000 €. J’ignore si Elizabeth Faure a inspiré Pascaline Comte et Bruno Frénay, mais eux aussi ont choisi la maison en A. La différence étant qu’ils ont confié cette construction à l’entreprise IDLB (Investir Dans le Bois) pour leur futur nid. Je vous embarque en Normandie, à la découverte du chantier, puis du côté de la Haute-Savoie pour découvrir l’entreprise. C’est parti.

Retour sur le concept de la maison en A

Le design en forme de « A » est un modèle de construction qui remonte aux années 1970, particulièrement populaire en Amérique du Nord. Ce type de maison est reconnu pour sa simplicité et son efficacité. Une maison en A se caractérise par son toit en pente, qui descend jusqu’au sol, formant un A vue de face. Et, c’est ce concept qui a plus à Pascaline et Bruno qui souhaitaient se démarquer avec une architecture qui sort de l’ordinaire, tout en répondant à des besoins pratiques. La structure en A, qui ne possède pas de pointe au sommet, permet une excellente optimisation de l’espace intérieur et une stabilité renforcée. L’ossature en bois est, bien sûr, la base de cette construction et elle possède de nombreux avantages comme le fait d’être isolée naturellement. Néanmoins, les futurs propriétaires ont opté pour une isolation en laine de bois de 22 cm, afin de garantir des performances thermiques optimales.

Les maisons IDLB (Investir dans le bois) : une approche innovante de la construction

Pour réaliser ce projet d’envergure, le couple a fait appel à Investir dans le bois (IDLB), une entreprise fondée par Antoine Saez, charpentier de formation et passionné par les constructions écologiques. Installée à Annecy (74), IDLB propose une méthode de construction innovante, adaptée aux nouveaux besoins des Français. Selon son fondateur, les maisons qu’ils proposent, répondent aux contraintes économiques actuelles : elles sont abordables (avec un budget de 180 000 € à 240 000 € en moyenne) et sont conçues pour être autonomes et durables. La construction repose sur un modèle simplifié, où les fondations sont supprimées pour mieux respecter l’environnement. L’idée est de concevoir des maisons qui répondent aux normes modernes tout en restant accessibles financièrement.

Focus sur la maison de Pascaline et Bruno : un projet écoresponsable et esthétique

Pascaline et Bruno ont fait le choix de construire une maison qui respecte autant l’environnement que leurs besoins personnels à Bouquelon, dans l’Eure. Leur maison en A est orientée au sud, ce qui permet un apport en chaleur naturelle l’hiver, mais l’avancée du toit permet de limiter la chaleur en été. Le choix du bois est aussi un élément central dans cette construction. Pascaline, décoratrice d’intérieur, a toujours rêvé d’une maison chaleureuse et authentique, et le bois répondait à toutes ses attentes.

« Par nature, le bois est chaud », explique Bruno Frénay, son compagnon, dans une interview accordée au journal L'Éveil de Pont-Audemer. L'intérieur de la maison est entièrement fait de bois, ce qui crée une atmosphère intime et accueillante. Plus d'informations sur le constructeur ? Rendez-vous sur le site officiel : investirdanslebois.com.