Les maisons en kit de l’entreprise Ossabois, un mode constructif plus rapide et surtout plus écologique

Que diriez-vous d’une maison dont les murs seraient érigés en quelques jours seulement ? Cette aventure, une famille l’a vécue du côté de Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne grâce à une méthode de construction appelée « hors site ». Une signature récente avec la région Île-de-France vise à promouvoir ce type de construction, même si elle est encore relativement discrète en France. Pourtant, cette méthode s’avère être plus rapide, écologique et moins contraignante qu’un chantier traditionnel. Cette maison de 100 m² a été érigée en un temps record grâce à ses murs préfabriqués en usine. De plus, les composants tels que les gaines électriques et les panneaux isolants sont intégrés à l’ensemble. Une opportunité pour les habitants qui ont fait confiance à Ossabois, une entreprise pionnière dans ce type de construction. Du côté de la région, Jean-Philippe Dugoin Clément, en charge du logement au sein du conseil régional d’Île-de-France, envisage de généraliser cette pratique. Retour sur cette étonnante manière de construire une maison.

Pourquoi cette méthode pourrait-elle s’intensifier ?

Le problème du logement est criant partout en France, mais en Île-de-France, il est peut-être encore plus présent. Les délais de construction sont si longs, qu’il faut parfois de nombreux mois avant de pouvoir s’installer, tout en continuant à s’acquitter d’un loyer exorbitant ! Cette méthode permet au client de gagner plusieurs mois de mise en service par rapport aux constructions traditionnelles. Aucun parpaing, ciment ni truelle n’est nécessaire. Soixante-dix modules préfabriqués peuvent être assemblés sur une dalle de béton, avec l’assemblage commençant le jour même, y compris les fenêtres. « Nous avons la laine, le pare-pluie recouvrant le bardage, et tous les raccords sont effectués en usine. Il suffit de placer le mur de cette manière », explique Brian Delaunay, le chef de chantier, dans une interview accordée à France 3.

Quels avantages pour le client d’une construction « hors site » ?

Concrètement, la construction hors site s’entend par le fait que tous les éléments de la maison sont préfabriqués en usine avant d’être placés sur le terrain d’accueil. Lors de la livraison, la maison Ossabois s’assemble, en quelque sorte, comme des LEGO ! Comparé à une maison traditionnelle, le délai d’attente est écourté de six mois pour les propriétaires ! Et cette approche ne séduit pas uniquement les propriétaires. En effet, Jean-Philippe Dugoin Clément, chargé du logement au sein du conseil régional d’Île-de-France, aimerait que cette solution soit généralisée afin de répondre à la crise du logement francilien.

« Les normes environnementales de la construction se durcissent, ce qui engendre des coûts plus élevés. La construction hors site permet d’atténuer ces hausses de coûts et de construire à des tarifs permettant de proposer des logements, y compris sociaux et des équipements publics », explique l’élu, interrogé par France 3. Pour information, une telle maison de 150 m² coûte environ 400 000 € et se monte en 48 h. Ce qui reste un prix raisonnable pour la région francilienne sur un rapport prix surface.

Ossabois, l’entreprise pionnière de la construction hors site

Il y a quatre décennies, Ossabois était pionnière dans la construction hors site. Aujourd’hui, elle est à la pointe de la maison à ossature en bois, livrée prête à être assemblée. L’entreprise s’oriente notamment vers les bailleurs sociaux, les promoteurs et les constructeurs. En effet, non seulement Ossabois propose une gamme complète de solutions, incluant des maisons individuelles groupées, mais elle propose aussi des logements collectifs, des résidences, de l’hôtellerie, ainsi que des sanitaires et des cellules techniques.

L’entreprise est persuadée que la construction hors site n’est pas simplement une tendance, mais un modèle de construction qui a de l’avenir. En plus de ses avantages économiques, ce mode de construction, comme toute la filière sèche, minimise considérablement les perturbations sur le chantier et l’impact sur l’environnement. En savoir plus ? Rendez-vous sur ossabois.fr. Que pensez-vous de ce nouveau mode de construction écologique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .