Les murs végétalisés ont-ils un réel avenir dans la construction ? Déjà utilisés sur certains entrepôts, ils sont souvent laissés à l’abandon et ressemblent à un mur d’où sortent des tiges hirsutes ! Une entreprise basée à Bordeaux, Vegetek, espère bien bouleverser le secteur de la construction en introduisant une innovation qui promet de révolutionner la façon de construire les bâtiments. En effet, la start-up a inventé une solution novatrice de murs végétalisés, déjà concrétisée par la construction d’un bâtiment à Cenon (33) et celle d’un entrepôt pour Locameuble, situé à Biganos (33). Découvrez ces murs, qui sont à la fois esthétiques, plus isolants et, bien sûr, respectueux de l’environnement.

Le mur végétalisé inventé par Vegetek, qu’est-ce que c’est ?

Le concept novateur de bardage végétalisé ou mur végétalisé propose trois versions : les jardinières en béton, les jardinières en aluminium et les murs en filin. Leur solution s’adapte à divers types de bâtiments, qu’ils soient commerciaux, tertiaires, résidentiels ou autres, ainsi qu’à différentes structures et hauteurs. La mise en place du concept de mur en béton consiste à fixer des jardinières en béton sur la façade du bâtiment, qui sont ensuite remplies de matériaux drainants et de substrats pour accueillir les végétaux sélectionnés. Il incorpore également un système d’irrigation par goutte à goutte, alimenté de préférence par des eaux de pluie recueillies dans une cuve dédiée à la récupération des eaux pluviales.

Une inauguration en grande pompe !

Le 25 octobre 2023, à Cenon, l’entreprise Vegetek a inauguré, en présence d’élus locaux et de représentants de la presse, le « premier mur » de ce bâtiment dédié à la recherche et au développement de Vegetek. Notons qu’il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la végétalisation de bâtiments et d’espaces urbains. Née à Bordeaux, cette start-up, devenue une filiale du groupe Demonchy, a acquis plusieurs brevets pour sa solution de murs végétalisés, après s’être faite connaître à l’échelle nationale pour ses toitures végétalisées auto-irriguées. Ce qui distingue ces murs végétalisés, c’est leur envergure impressionnante, s’étirant sur 12 m de large et 15 m de haut. En revanche, il faut préciser que les murs végétalisés ne sont jamais des murs porteurs, mais un mur « seconde peau » qui vient s’accoler au mur porteur.

Pourquoi est-ce différent des autres murs végétalisés ?

« On n'a pas inventé les murs végétalisés, ça existe déjà, mais ça monte rarement à plus de quatre mètres de hauteur et c'est souvent fait avec des filins sur lesquelles on fait courir des plantes grimpantes. On procède différemment avec des jardinières géantes », explique Aurélien Cassagnet, responsable du développement de Vegetek, dans une interview sur France Bleu. En revanche, Vegetek opte pour une approche novatrice grâce à des jardinières géantes, une solution que l'entreprise a brevetée. Ces jardinières sont fabriquées en béton bas-carbone, offrant une alternative économique à l'aluminium, qui prévalait dans les projets de murs végétalisés. L'objectif de Vegetek est de rendre cette solution plus accessible, tant pour les bâtiments commerciaux que résidentiels, au lieu de la réserver aux hôtels de luxe et aux centres commerciaux. Ces murs végétalisés sont préfabriqués en usine pour une installation simplifiée, comparable à l'assemblage de Lego. En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le site vegetek.fr.