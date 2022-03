Vivaway : le pavé drainant à base de coquilles d’huîtres d’Alegina

Et si, encore une fois, les déchets naturels pouvaient nous être salutaires ? Certains ne les mangent que pendant les fêtes, d’autres s’en régalent toute l’année et d’autres encore n’en n’avalerons jamais une ! Elles, ce sont les huîtres et elles intéressent beaucoup l’entreprise vendéenne Alegina… Si vous vous êtes déjà baladé sur le Bassin d’Arcachon, on trouve des montagnes de coquilles d’huîtres vides, qui attendent de pouvoir être réutilisées… Alegina a décidé de les utiliser pour fabriquer des pavés drainants… Ces pavés novateurs devraient être bientôt commercialisés et c’est une superbe idée !

Alegina c’est qui ?

Philippe Gaboriau et Thierry Didelon sont les deux fondateurs de la start-up. Cette jeune entreprise vendéenne est spécialisée dans la fabrication et la conception de matériaux à base de coquilles d’huîtres. Ces coquilles vides sont un véritable trésor et de véritables puits de carbone… Une matière première qu’il suffit de ramasser pour l’utiliser. L’objectif d’Alegina : “Offrir une vie éternelle et utile à l’ensemble de la ressource coquillière !” Chez Alegina, la perle de l’huître, ils s’en moquent, eux veulent sa perle naturelle : sa coquille ! L’entreprise a déjà à son actif le KRAOMER, une porcelaine fabriquée à partir de coquilles d’huitres, une véritable alchimie… Quelle belle idée que d’utiliser des coquilles d’huître pour créer un matériau de construction… Le recyclage de ces déchets est au centre de l’activité d’Alegina et c’est une excellente idée !

Un nouveau produit ; VIVAWAY, le pavé drainant

Dans quelques mois, Alegina devrait donc commercialiser des pavés drainants très innovants conçus à base de coquilles d’huître et de liant Hoffmann. Le pavé drainant est 100% vendéen, puisque les coquilles sont locales évidemment et le liant décarboné vient du cimentier Hoffmann basé à Rives de l’Yon (85). Le pavé VIVAWAY pourrait bien faire du bruit dans le domaine de l’urbanisme… Il est un peu particulier mais très écologique… Philippe Gaboriau dit de lui : Ce pavé a la particularité d’être drainant, bas carbone et résistant. Il a une dureté égale à celle du granit, il est aussi perméable d’une éponge et peut soutenir plusieurs tonnes. Retenez bien le nom de VIVAWAY, il intéresse déjà des architectes et quelques collectivités… Il pourrait être le matériau de construction de demain ! Grâce au fait qu’il laisse passer l’eau, il est un excellent atout pour un mur végétalisé par exemple !

Une exclusivité vendéenne !

La commercialisation est prévue dans quelques semaines tout au plus, et il sera exclusivement fabriqué par Alegina et Hoffman. Les deux partenaires proposeront différents moules et différents formats et espèrent en produire 10 000 m² en 2022, et 50 000 m² en 2023… La start-up, qui a besoin d’espace pour grandir recherche actuellement un site industriel qui devra se situer obligatoire en Vendée ! Ainsi, ils pourraient regrouper l’ensemble de leurs activités : Kaomer (la porcelaine), Vivaway (le pavé drainant) et Vivaroof (un substrat pour la végétalisation des toits). Il leur reste aussi un gros travail pour se faire connaître, nous nous sommes dit qu’en parler sur NeozOne les aiderait peut-être un peu… Nous, on adore l’idée, et nous espérons voir ces pavés drainant dans les futurs travaux d’urbanisme des collectivités ! Plus d’infos : Alegina.fr