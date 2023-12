Les étonnantes astuces des écaillers pour ouvrir les huîtres facilement et sans risque ?

Manger des huîtres aux réveillons de Noël et du jour de l’An est une des traditions françaises les plus respectées. Si l’on aime déguster ces étranges mollusques, la fin de l’année est, pour certains, l’occasion de se faire plaisir. Les huîtres on adore ou on déteste, mais il est rare qu’elles ne soient pas de la partie ! Cependant, les huîtres ont un gros défaut : le danger qu’elles représentent pour les ouvrir. On ne peut pas leur en vouloir, ces mollusques que l’on mange vivants (ou presque) ont aussi le droit de se défendre. Elles contractent alors un muscle appelé « adducteur » qui nous empêche de les ouvrir. Et chaque année, ce sont près de 2 000 accidents dus à des ouvertures d’huîtres, avec certaines qui entraînent des lésions irréversibles. Mais comment ouvrir les huîtres sans risques ? Et comment réagir en cas de blessures ? On va tout vous expliquer.

Comment ouvrir facilement une huitre avec un couteau à huître ?

Pour ouvrir vos huîtres de manière traditionnelle, munissez-vous d’un couteau à huître, d’un torchon épais et d’une paire de gants en cottes de maille. Dans un premier temps, nettoyez l’huître, puis posez-la au creux de votre main, le bout arrondi de l’huître doit se trouver dans votre paume. Glissez ensuite la pointe du couteau dans l’interstice entre les deux parties de la coquille. Faites glisser le couteau à l’intérieur puis effectuez un mouvement de levier pour que la coquille s’ouvre. Attention, les gants sont absolument indispensables pour ouvrir les huîtres, et ne vous dites jamais que vous l’avez déjà fait 100 fois ou que ça n’arrive qu’aux autres. Quand vous verrez le sang gicler dans votre cuisine, vous regretterez de ne pas avoir porté de gants !

La technique du micro-ondes ?

Nous ne connaissons pas encore cette technique, mais les huîtres peuvent être ouvertes, sans danger, grâce à un micro-ondes ! Sans dénaturer le goût ni tuer l’huître dans sa coquille, le micro-ondes serait l’allié des moins téméraires des ouvreurs d’huîtres ! Placez vos huîtres dans un récipient d’eau et chauffez-les brièvement au micro-ondes. La chaleur les fera s’entrouvrir légèrement, facilitant ainsi l’opération de décorticage sans effort. Grâce à cette astuce, vous pourrez ouvrir vos huîtres sans appréhension et sans risque de vous couper en reprenant la technique du couteau à huîtres.

Que faire en cas de blessure lors de l’ouverture des huîtres ?

Les blessures causées par le couteau à huître peuvent être gravissimes, et vous laisser handicapés pour un certain temps, voire pour le reste de votre vie ! La main est un membre parsemé de nerfs et de tendons, qui nous permettent sa mobilité. À la moindre coupure, les tendons, voire les os peuvent être touchés, et nécessité le passage au bloc opératoire. Lorsque l’on se coupe avec un couteau à huître, le couteau vient généralement se planter dans la paume, entre le pouce et l’index, et peut abondamment saigner en plus des lésions à prévoir.

La première des choses à faire est de laver la plaie à l’eau et au savon de Marseille pour éliminer toute trace de coquille à l’intérieur de la plaie. Ensuite, il faut passer un antiseptique sans alcool pour désinfecter la plaie. Si la plaie est superficielle et peu profonde, une compression peut suffire. Mais si le couteau est entré profondément dans les chairs ou si vous ressentez une gêne en pliant, voire un blocage d’une partie, il est probable qu’un tendon soit affecté. Ce sera un appel aux pompiers et un transport en urgence vers une clinique spécialiste de la microchirurgie de la main. On vous aura prévenu. Avez-vous déjà essayé l’astuce du micro-ondes ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

