La plus grosse huître du monde (2.2 kg) pourrait se trouver à Carantec !

Carantec. Cette petite ville du Finistère héberge probablement un spécimen qui pourrait être le plus gros du monde ! Ce n’est pas un far breton fabriqué par des pâtissiers, ni une crêpe bretonne mais un mollusque que la nature a produit ! Ce spécimen est devenu l’attraction de la petite ville de la baie de Morlaix…

Le lundi 19 octobre, une huître géante a été découverte ! Imaginez une seule huître pour 5 ou 6 personnes ! L’huître géante de Carantec pèse 2.2 kg et serait également la plus ancienne existante ! Visible aux « Morvan – Huîtres de Carantec », les habitants et les quelques touristes confinés s’y bousculent depuis sa découverte !

Alain Morvan et son fils Alexandre, ostréiculteurs et gérants de cette société expliquent avoir trouvé l’huître par hasard dans l’un de leurs parcs. Enfouie dans la vase, ils ont d’abord pensé à une coquille morte oubliée. Mais, elle était en réalité bien vivante et bien en chair ! 22 cm de long, 14 cm de large et 11 cm d’épaisseur pour un poids de 2.2 km, voilà les mensurations de la dame !

Une belle demoiselle de 20 ans !

Selon Alain et Alexandre, l’huître géante aurait une vingtaine d’années. Il est possible d’estimer l’âge d’une huître en observant les différentes strates de sa coquille. Ce n’est pas le premier monstre qu’ils trouvent mais leur précédent record était de 1.6 kg ! Existerait-il un microclimat à Carantec qui ferait grossir les huîtres à ce point !

Ne vous inquiétez pas, l’huître géante ne sera pas dégustée à Noël, les gérants souhaite lui offrir une belle et longue vie ! Elle rejoindra l’Ifremer, l’Oceanopolis ou un laboratoire privé pour qu’elle puisse être conservée vivante.

Toujours est-il que l’huître de Carantec pourrait être la plus lourde connue au monde à ce jour. Il n’existe aucun record du monde de la plus grosse huître, mais ils vont peut-être y penser… Et ce record breton n’est sans doute pas près de tomber !