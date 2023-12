Comment savoir si une huître est fraîche ? 3 conseils de professionnels de la restauration

Pendant les fêtes de fin d’année, consommer des huîtres est une tradition bien ancrée chez les Français. Outre sa chair fine et iodée, ce mollusque bivalve est une bonne source de vitamines, de minéraux, de protéines et d’oligo-éléments qui, notons-le, sont des nutriments essentiels pour améliorer la fonction cognitive, renforcer le système immunitaire et maintenir une bonne santé. Cependant, s’il n’est pas frais, il peut causer une intoxication alimentaire, à l’instar de la majorité des fruits de mer. Voilà pourquoi il est important de s’assurer qu’il soit bien vivant avant de le consommer. Pour reconnaître la fraîcheur d’une huître, certains éléments doivent être vérifiés, entre autres sa coquille, l’aspect de sa chair et son odeur.

Bien vérifier sa coquille

Avant d’acheter des huîtres, le premier réflexe à adopter est de bien vérifier leur coquille. Si vous remarquez qu’il y a des algues sur le dessus, c’est souvent le signe qu’elles commencent à pourrir et qu’il ne faut plus les manger. Il en est de même si vous pouvez légèrement voir à l’intérieur du mollusque, alors que vous ne l’avez pas encore ouvert ou encore si sa coquille est un peu visqueuse au toucher. Pour savoir si les huîtres sont fraîches ou non, une autre astuce consiste à les cogner les unes contre les autres. Si ça sonne creux, cela signifie qu’elles sont vides ou sèches et, donc, ne peuvent plus être consommées. Pour information, consommer des mollusques morts peut être à l’origine de divers désagréments : nausées, vomissements, fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, etc.

S’assurer qu’elle bouge

Si vous n’avez constaté aucun des signes précédemment cités, il est tout de même conseillé de vérifier que les huîtres soient bien vivantes et qu’elles bougent. Pour ce faire, versez du jus de citron dessus ou touchez-les avec la pointe d’un couteau. Si elles se rétractent, c’est bon signe et par conséquent, vous pouvez les manger en toute sérénité. Dans le cas contraire, il vaut mieux les jeter. D’autres signes peuvent attester la fraîcheur ou non de ce mollusque, à l’ouverture.

S’il s’ouvre très facilement, la vigilance est de mise, car il se peut qu’il soit déjà mort. N’hésitez pas, dans ce cas, à essayer l’astuce avec le jus de citron ou le couteau. Il est à noter qu’une huître fraîche, lorsqu’elle est ouverte et décollée, recrache toujours son eau. Si elle semble très sèche, elle est incontestablement impropre à la consommation.

Sentir son odeur et examiner sa couleur

Pour finir, on peut reconnaître la fraîcheur et la qualité de ce mollusque à travers son odeur et sa couleur. Généralement, l’huître sent bon la mer et n’a pas vraiment une odeur particulière. Si, en la reniflant, vous sentez une forte odeur nauséabonde, il est fort probable qu’elle soit déjà à un stade de putréfaction avancé. C’est également le cas si vous remarquez de petites bulles à la surface. En outre, une huître n’est plus fraîche, si elle est de couleur grise-brune et que le liquide intérieur est noirâtre. Celui-ci est clair et abondant, si le mollusque est en bonne santé. Bref, si le coquillage est gris, noir ou foncé à l’intérieur, il est préférable de s’en défaire. Pour information, d’autres facteurs peuvent causer une intoxication aux huîtres. Comme celles-ci se nourrissent par filtration de l’eau, il peut arriver que des toxines et des microorganismes entrent dans leur chair, à l’instar des vibrions.