Mimica Bump Cap, l’invention d’une capsule indiquant avec précision l’état de fraîcheur d’un aliment

Dans le monde, une personne sur dix contracte une maladie due à la consommation d’un aliment contaminé et environ 420 000 meurent chaque année, dont approximativement 125 000 enfants de moins de cinq ans. Le manque d’hygiène, la mauvaise préparation et une mauvaise conservation comptent parmi les principales causes des contaminations. Face aux dangers que les maladies d’origine alimentaire représentent, l’OMS a appelé les gouvernements, les acteurs du secteur agroalimentaire et le grand public à prendre des mesures adaptées pour les éviter. Pour aider les consommateurs à mieux se renseigner sur la fraîcheur des aliments, notamment les boissons, et pour éviter de jeter des produits encore frais, United Caps et Mimica ont mis au point une capsule innovante : la Mimica Bump Cap.

Une technologie brevetée utilisant un gel pour évaluer la fraîcheur d’une boisson

La Mimica Bump Cap utilise un gel qui s’active lors de la première ouverture d’une bouteille. Elle évalue ensuite la fraîcheur du contenu de cette dernière en fonction du temps, mais également de la température. Pour connaître si un breuvage est encore frais ou non, il suffit de passer son doigt sur la surface de la capsule. Lorsque cette dernière est parfaitement lisse, il peut encore être consommé. En revanche, si elle présente des bosses, le gel est passé à l’état liquide et la boisson n’est plus fraîche. Cette technologie révolutionnaire développée par United Caps et Mimica est brevetée, et se démarque par sa capacité à évaluer la fraîcheur d’un aliment avec une grande précision. Elle a tout d’abord été développée pour les malvoyants, avant de s’adresser à l’ensemble des consommateurs.

Une capsule réduisant le gaspillage alimentaire

Grâce à sa technologie, la Mimica Bump Cap permet, tout d’abord, d’éviter les aliments qui ne peuvent plus être consommés et en même temps, elle contribue activement à la réduction du gaspillage alimentaire. Il faut savoir que les consommateurs s’appuient le plus souvent sur les dates de péremption pour déterminer la fraîcheur des produits. Une fois leur date d’expiration dépassée, ces derniers sont systématiquement jetés.

Grâce au Mimica Bump Cap, il est possible de connaître avec précision le moment où une boisson n’est plus consommable. Ce qui permet de rallonger sa durée de conservation de deux jours au minimum et augmente, dans une certaine mesure, les chances qu’elle soit consommée entièrement. Pour information, le gaspillage alimentaire est responsable d’environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En rallongeant la durée de conservation des aliments d’un jour, il est possible de réduire ces émissions de 0,3 à 0,4 %, soit approximativement 202,8 millions de tonnes de CO2.

Une capsule permettant aux entreprises de gagner la confiance des consommateurs

Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Mimica Bump Cap permet aux entreprises de gagner davantage la confiance des consommateurs et d’améliorer leurs ventes. Grâce à sa capacité à déterminer l’état d’une boisson, elle permet de mettre en avant la fraîcheur des produits et de limiter les risques que les clients contractent des maladies, après l’ingestion d’aliments avariés. Par ailleurs, en augmentant la durée de conservation et en réduisant les gaspillages, la Mimicap Bump Cap peut contribuer à la hausse du chiffre d’affaires d’une entreprise. En effet, les consommateurs sont plus enclins à acheter des boissons dans des bouteilles de plus grand volume, s’ils estiment être capables de les terminer avant qu’elles périment. Plus d’informations : Mimicalab. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .