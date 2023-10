Une découverte prometteuse pourrait mettre fin à de nombreuses allergies alimentaires

À travers le monde, de nombreuses personnes, principalement des enfants, souffrent d’une allergie à certains aliments tels que les cacahuètes (arachides), les fruits de mer, le lait, les noix et les œufs. Des réactions allergiques, parfois très graves, se manifestent chez un patient lorsque les cellules immunitaires réagissent contre un allergène alimentaire. Ce dernier constitue cependant une substance totalement inoffensive pour l’organisme. D’après la recherche réalisée par une équipe de scientifiques de l’Université de Chicago, le microbiome intestinal est d’une grande aide pour se protéger des allergies alimentaires. Dans cette étude publiée fin 2022, ces chercheurs ont développé un type spécial de molécule polymère qui peut délivrer du butyrate dans l’intestin, où il contribue à développer les microbes bénéfiques et à rétablir la muqueuse intestinale. Explications.

Comment ce métabolite agit-il ?

Cette recherche a montré que les polymères conçus spécialement par ces scientifiques étaient en mesure de libérer une charge utile de butyrate. Cet acide gras à chaînes courtes augmente la tolérance d’un individu à un allergène alimentaire. Au cours des expériences en laboratoire, les micelles développées ont été administrées à des souris. Les chercheurs ont constaté un développement accru des bactéries Clostridia productrices de butyrate. Grâce à cela, les souris ont été protégées d’une réaction anaphylactique aux arachides. De plus, une baisse du niveau de gravité des symptômes dans un modèle de colite ulcéreuse a été notée. Selon ce groupe de recherche, cette nouvelle technologie de polymères peut être modifiée et adaptée afin de générer d’autres métabolites pouvant atténuer d’autres allergies ou affections gastro-intestinales inflammatoires.

Les études antécédentes

La découverte de ce traitement contre l’allergie aux arachides a été précédée de nombreuses autres études. En 2014, ces scientifiques ont démontré que les bactéries Clostridia aidaient les cellules immunitaires de l’intestin à délivrer des niveaux supérieurs d’interleukine-22. Cette molécule de signalisation participe à réduire la perméabilité de la paroi intestinale, bloquant ainsi les allergènes alimentaires. Ces dernières ne peuvent ni pénétrer dans le sang ni provoquer une réponse immunitaire agressive, origine des réactions allergiques. En 2019, cette équipe a découvert que le microbiome intestinal d’individus sains était capable de prévenir les allergies alimentaires. En 2021, elle a prouvé que les bactéries Clostridia sont abondantes chez les individus en bonne santé.

Les contraintes qu’ils ont surmontées lors de leur étude

Le butyrate est reconnaissable par son odeur et son goût nauséabonds, selon ces chercheurs. Il ne peut pas être tout simplement mis dans une pilule pour en faire un traitement. Lorsque cet acide gras est administré par voie orale, il pourrait être absorbé dans l’estomac et ne pas atteindre l’intestin. D’ailleurs, il pourrait être métabolisé trop rapidement par l’organisme et ne pas produire l’effet thérapeutique attendu. Afin d’éviter ces problèmes d’administration et d’absorption, le professeur Cathryn Nagler, auteur principal de cette étude, a décidé de collaborer avec le professeur en ingénierie tissulaire Jeffrey Hubbell.

Ainsi, l’équipe de Jeffrey Hubbel a créé des micelles associant le butyrate à des polymères, améliorant le mécanisme d’administration du traitement dans l’organisme. En effet, les micelles peuvent être suspendues dans l’eau. Elles passent dans l’estomac et ne libèrent le butyrate que dans l’intestin. Ces scientifiques ont également découvert que la libération de ce métabolite peut être contrôlée. Lorsque les polymères sont chargés négativement, ils libèrent le butyrate dans le côlon. En revanche, s’ils sont chargés de façon neutre, ce métabolite est délivré dans l’intestin grêle. Plus d’informations : Biologicalsciences.uchicago.edu

