Quelles plantes faut-il éviter au jardin quand on est allergique aux pollens ?

En mars, avril ou mai, vous ne sortez jamais de chez vous sans votre paquet de mouchoirs, vous êtes peut-être parmi les 33 % de Français allergiques aux pollens. Pendant ces trois mois de printemps, les symptômes allergiques reviennent, et provoquent rhinites, asthme et conjonctivites chez les allergiques. Et, cela n’ira pas en s’arrangeant selon le ministère de l’Environnement ! Les effets du changement climatique et de la pollution de l’air, provoqueraient une augmentation des réactions allergiques et en accentueraient les symptômes. Le « rhume des foins », terme fréquemment employé pour désigner l’allergie aux pollens, est provoqué par le vent, qui transporte des fleurs femelles, allergisantes. Cependant, certaines plantes sont plus propices aux allergies, et il vaut mieux éviter de vous en approcher si vous êtes allergiques aux pollens. Je vous propose donc de découvrir les plantes à bannir de votre jardin, pour éviter les désagréments des allergies. C’est parti.

Plante n° 1 : l’armoise

L’armoise scientifiquement appelée Artemisia vulgaris est une plante vivace qui présente de petites fleurs jaunes regroupées en capitules. Sa taille peut varier, mais généralement, elle mesure aux environs de 2 mètres. On peut trouver cette plante sur le bord des chemins, nous en avons tous croisés lors d’une balade à la campagne. Ces plantes ne sont pas très difficiles, car elles s’adaptent à tous types de climats, avec une préférence pour les sols secs. L’armoise est une plante polyvalente utilisée depuis des siècles dans différentes cultures à des fins médicinales, culinaires et rituelles. Par exemple, certaines variétés sont utilisées en herboristerie pour leurs propriétés médicinales, notamment comme toniques digestifs et anti-inflammatoires.

Plante n° 2 : le bouleau

Nous avons tous un jour observé un bouleau et son tronc blanchâtre, dans les jardins. Il est très fréquent dans toute la France, et produit un pollen très allergisant. Les feuilles de bouleau sont habituellement petites, alternes et dentées. De plus, elles ont une forme triangulaire à ovale et sont vertes au printemps et en été, prenant souvent une teinte jaune doré à l’automne avant de tomber pour l’hiver. Enfin, il est une plante monoïque, qui porte donc les fleurs femelles et les fleurs mâles sur le même arbre. Les pollens de bouleau sont très volatils et peuvent en conséquence atteindre aussi des personnes éloignées des arbres.

Plante n° 3 : le cyprès

Le cyprès fleure bon la Provence ! C’est un conifère très présent dans le sud de la France que l’on trouve habituellement dans les allées ou en bord de plage. Il appartient à la famille des Cupressacées et dispose d’un feuillage dense et de branches continuellement serrées. Leur forme peut varier, certains cyprès étant coniques, tandis que d’autres ont une forme plus pyramidale. Les feuilles sont généralement petites et écailleuses, disposées de manière opposée ou en spirale le long des branches.

Plante n° 4 : le mimosa

Encore une plante emblématique de la Provence et du sud de la France, star du Carnaval de Nice. Il fleurit de janvier à mars et offre sa couleur jaune éclatante, et son parfum qui peut être parfois entêtant. Ses petites boules jaunes si caractéristiques du mimosa sont aussi de petites bombes de pollen, dont il vaut mieux s'éloigner si l'on est une personne allergique aux pollens. Une petite différence pour le mimosa ? C'est une plante entomophile, ses pollens sont donc propagés par les insectes et non par le vent, les allergies sont, par conséquent, moins sévères.