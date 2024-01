Maison en A : quel est le prix d’une maison triangle (A-Frame) ?

Avez-vous déjà vu une maison en A, ou A-Frame, ou maison en triangle ? En France, la pionnière de ce type de maison écologique se nomme Elizabeth Faure. Lorsque cette retraitée a décidé de se lancer dans son chantier de maison en A en Dordogne, elle ne pensait probablement pas devenir une Youtubeuse très suivie. Débutée il y a une dizaine d’années, la maison en A lui aurait coûté approximativement 35 000 €. Vous envisagez de construire une maison en A en 2024 ? Mais, qu’est-ce qu’une maison en A ? Et, combien coûte aujourd’hui la construction de ce type de maison ? On vous explique tout !

Une maison en A qu’est-ce que c’est ?

Certains l’appelleront chalet, parce que le bois est la matière prédominante de ce type de construction. Mais, son nom de maison en A lui vient de la forme de son toit. En effet, celui-ci a la particularité de former deux pentes qui descendent jusqu’au sol, formant une maison en triangle. Les maisons en A nous viennent des États-Unis, où, dans les 1960, elles étaient en réalité des cabanes de plage. L’architecte américain Andrew Geller, inventeur des maisons en A, les a ensuite transposées comme habitations écologiques, rapides et peu onéreuses à construire. Aujourd’hui, elles sont une alternative aux maisons traditionnelles, et permettent à ceux dont le budget est plutôt serré de devenir propriétaires.

Combien coûte la construction d’une maison en A ?

La réponse à cette question ne peut pas être universelle dans la mesure où il va dépendre de plusieurs facteurs. À l’évidence, si vous choisissez des matériaux haut-de-gamme, le prix sera plus élevé que si la récupération, et le recyclage sont vos leitmotivs. Le prix sera également différent si vous faites appel à un architecte, ou si vous vous lancez dans l’autoconstruction. Il existe aussi des maisons en A préfabriquées, voire pliables, dont le prix est situé entre celui d’une maison d’architecte et d’une maison autoconstruite. Pour vous donner une indication, sachez qu’une maison en A avec ossature bois reviendrait approximativement aux prix suivants :

Pour 27 m² : de 28 000 à 30 000 €

Pour 40 m² : de 46 000 à 54 000 €

Pour 100 m² : de 80 000 à 85 000 €

Et, si vous optiez pour une ossature bois et acier, plus solide, et plus résistante aux intempéries, voici les prix généralement pratiqués :

Pour 27 m² : de 35 000 à 45 000 €

Pour 40 m² : de 55 000 à 65 000 €

Pour 100 m² : de 100 000 à 110 000 €

Un exemple avec Christian et Malika, propriétaires à Holving (Moselle)

Le couple vit en Moselle, et confie dans une interview accordée au site Recto & Verso, avoir été inspiré par Elizabeth Faure dont nous vous parlions juste avant. En s’apercevant qu’ils pouvaient entreprendre une aventure similaire, ils ont décidé de vendre leur chalet en bois pour se lancer dans ce projet. La construction s’est déroulée en famille et avec des amis, et est devenu habitable en seulement six mois. Aujourd’hui, ils apprécient la vie dans une maison en A et notamment la chaleur que procure leur maison en bois, avec un poêle trônant au centre du salon. Le bois, présent de manière apparente sur les murs et au plafond, est principalement constitué d’épicéa et de Douglas provenant de la région.

Bien que les murs en pente occasionnent une perte d’espace, particulièrement dans la cuisine, l’aménagement n’est pas une difficulté insurmontable. Et, ils ont même commencé à concevoir un dressing sur-mesure. Le couple précise aussi que le prix a été l’élément déclencheur, car aucune maison ne leur aurait coûté aussi peu cher que la leur. Que pensez-vous de ce type de maisons écologiques ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .