Vélo électrique : Orbit Drive, l’invention d’un moteur « conique » innovant, sans chaîne ni dérailleur

Le marché des systèmes d’entraînement des vélos à assistance électrique (VAE) continue aujourd’hui de progresser. En 2023, il représente 32 milliards de dollars (environ 29,85 milliards d’euros), selon Fortune Business Insights. Avec un taux de croissance annuel moyen de 14,6 %, d’ici à 2030, il devrait remonter à 83 milliards de dollars (approximativement 77,40 milliards d’euros). Bien que ce secteur soit en plein essor, il n’a connu que peu d’évolution technologique jusqu’à présent. Depuis plus de cent ans, les chaînes et les dérailleurs anciens font office de système d’entraînement pour la plupart des vélos électriques. Aujourd’hui, l’entreprise Driven Technologies propose une alternative plus avancée à ces « anciennes technologies », en vue de révolutionner cette industrie. À l’occasion du salon Eurobike 2023 réalisé à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, elle a présenté son système d’engrenage tout-en-un, Orbit Drive, imitant la technologie utilisée dans les véhicules électriques modernes. Dans cet article, vous pouvez en apprendre plus sur cette innovation.

Comment fonctionne ce moteur innovant ?

Ce système d’entraînement comporte une transmission à variation continue (CTV) permettant de combiner deux entrées pour entraîner la roue arrière du vélo. Notons que la première force provient des pédales et la seconde du moteur électrique. Cela est possible grâce à un jeu d’engrenages épicycloïdal ou différentiel à mi-parcours. Plus simplement, cette nouvelle technologie comprend deux petits moteurs. L’un contrôle le rapport de sortie et produit un couple jusqu’à 90 Nm, tandis que l’autre fournit une assistance au pédalage en ajustant la vitesse. Ainsi, le changement de la vitesse s’effectue automatiquement en fonction de l’entrée provenant du pilote. Mais comme les mécanismes traditionnels, ce nouvel engrenage peut aussi être réglé manuellement. En outre, Driven a installé un biseau aux engrenages, permettant de les incorporer correctement dans l’espace entre les pédales.

Quels sont ses avantages clés ?

Selon cette société, le système de moteur Orbit Drive rend l’expérience de conduite de VAE plus fluide. D’ailleurs, il pourrait augmenter de 20 % l’autonomie de la batterie par rapport à celle des e-bikes actuels. Outre cela, elle nécessite peu d’entretien. Il n’y a plus de chaînes ni de dérailleurs à lubrifier. Elle serait également durable et résistante à la corrosion, car tous ses composants sont scellés et enfermés dans un boîtier étanche, qui se fixe au cadre du vélo.

Il convient aussi de préciser que ce système est peu encombrant grâce à son poids léger de 4,6 kg. En plus de ces avantages, la société Driven affirme que cette solution peut parfaitement s’adapter aux modèles de VEA existants. Celle-ci peut fonctionner avec les modèles de boulons de plateaux de vitesse existants.

À qui s’adresse cette nouvelle technologie ?

Cette entreprise a déjà construit quelques prototypes de VAE équipés de ce système de moteur innovant. Elle réalise aujourd’hui une campagne de financement avec un objectif de 618 000 dollars (environ 575 670 €), via la plateforme Wefunder. Dans ce projet, Driven cible essentiellement les constructeurs de vélos électriques.

En effet, sa solution Orbit Drive se décline en trois variantes différentes. La première version, baptisée Direct Drive, se sert d’un entraînement par arbre direct qui fournit de la puissance à la roue arrière. Ce système fonctionne sans chaîne ni courroie. Les deux autres variantes sont encore à l’étude. Il s’agit respectivement d’un entraînement par chaîne et d’un entraînement par courroie. Plus d’informations : Madebydriven.com

