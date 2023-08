Le concept nous rappelle quelque peu le système Free Drive qui permet de propulser un vélo en s’affranchissant des transmissions mécaniques traditionnelles, c’est-à-dire par chaîne ou par courroie. Et il faut dire qu’il séduit de plus en plus d’entreprises. Parmi celles qui sont déjà présentes dans ce domaine, il y a notamment Schaeffler et Bike2. Maintenant, c’est au tour du constructeur helvétique Shematic de faire son entrée dans cet univers qui pourrait façonner l’avenir du cyclisme. La start-up basée à Aubonne, en Suisse, a effectivement doté son nouveau vélo cargo d’une transmission électronique.

Un vélo cargo dépourvu de transmission mécanique

Le Yakbike consiste plus précisément en un tricycle électrique dont le pédalier entraîne un générateur au lieu d’être relié directement à l’essieu arrière. Ce générateur charge à son tour une batterie qui permet d’alimenter les moteurs électriques permettant à l’engin d’avancer. En fait, le Yakbike est équipé de deux moteurs installés au niveau des roues arrière. Cette conception a permis à Shemactic d’abaisser la garde au sol, augmentant ainsi le volume de la caisse. À ce propos, plusieurs options sont proposées pour le module de chargement arrière. La liste inclut une grande caisse de livraison Yakbox, une poubelle, une poubelle à déchets organiques et un porte-palettes.

Conformes aux réglementations européennes

Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans les virages, l’extrémité avant du vélo cargo se penche, tandis que son extrémité arrière reste à la position verticale. Ce système pendulaire a pour effet d’améliorer la stabilité. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, sachez que les deux moteurs du Yakbike totalisent une puissance de 250 W. Ils permettent au tricycle d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h, ce qui est conforme aux réglementations en vigueur dans les pays de l’Union européenne.

Une autonomie pouvant dépasser les 100 km

Le Yakbike est équipé d’une batterie de 2,6 kWh. D’après son fabricant, cette capacité assure près de 80 km d’autonomie. Il est également possible d’ajouter un deuxième accumulateur, portant ainsi l’endurance à 150 km. De plus, grâce au freinage régénératif, le vélo cargo peut parcourir une distance encore plus grande.

Le Yakbike pèse environ 70 kg et sa charge utile est de 350 kg. Pour s’arrêter, il utilise des freins à disque hydrauliques. L’éclairage est pris en charge par des lampes LED. Idem pour les clignotants. Côté tarif, sachez que ce produit de Shematic coûte à partir de 12 900 CHF, soit à peu près 13 500 € ! Plus d’infos : yakbike.ch.

