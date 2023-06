XYZ Cargo, l’invention d’un vélo cargo électrique « modulaire », comme un jeu de construction

L’engouement pour le bricolage et le do-it-yourself (DIY) n’a cessé de croître ces dernières années. De plus en plus de personnes se tournent vers ces activités créatives, que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou simplement pour exprimer leur créativité. Et avec l’accès à une multitude de tutoriels en ligne et de forums dédiés, il est devenu facile d’apprendre de nouvelles compétences et techniques.

Le bricolage et le DIY permettent également de réduire notre impact sur l’environnement en favorisant la réutilisation, le recyclage et la transformation d’objets existants plutôt que d’en acheter de nouveaux. Et le DIY peut aussi s’exprimer en matière de vélo cargo. La start-up propose une toute nouvelle façon de construire des vélos cargos et des cycles fonctionnels en mettant l’accent sur la production locale d’une manière socialement juste et écologiquement durable. Découverte.

Pourquoi construire son vélo cargo électrique ?

D’un côté, la construction individuelle d’un vélo électrique offre l’occasion de se familiariser avec tous les aspects de sa machine, permettant ainsi une meilleure compréhension de son fonctionnement. Néanmoins, il est désormais plus simple d’acquérir un vélo électrique prêt à l’emploi, grâce à la possibilité de se le faire livrer directement par le fabricant. Prenons, par exemple, le vélo électrique Cargo de la société écossaise XYZ. Son dernier modèle offre une personnalisation complète dès sa sortie d’usine, permettant ainsi de répondre parfaitement à tous vos besoins en matière de vélo cargo. Ce vélo électrique XYZ Cargo se démarque par sa conception modulaire, offrant une grande facilité d’intégration de différents accessoires. Il peut être équipé pour s’adapter à une large gamme d’utilisations, répondant ainsi à divers besoins spécifiques.

Quels sont les caractéristiques techniques et les avantages du vélo électrique Cargo XYZ ?

Que vous ayez besoin de transporter des bagages volumineux ou même des passagers, le vélo électrique cargo XYZ est spécialement conçu pour répondre à vos besoins. Sa construction solide repose sur un cadre en aluminium 6 061 durable, capable de supporter jusqu’à 150 kg de charge en plus du poids du cycliste, qui peut atteindre 100 kg. Cette capacité de charge substantielle permet de transporter des objets lourds ou plusieurs colis simultanément. L’un des principaux avantages de la conception sur mesure et de la modularité du vélo électrique XYZ Cargo réside dans la facilité des modifications et des réparations.

Grâce à sa structure modulaire, il est facile d’y apporter des changements de conception ou des ajustements, ce qui permet d’intégrer même les anciennes pièces dans le design actualisé. Cette approche favorise la durabilité et l’ingéniosité, tout en offrant des solutions économiques pour l’entretien et les réparations. Ainsi, vous pouvez compter sur ce vélo électrique cargo pour répondre à vos besoins de transport, tout en bénéficiant d’une solution pratique et économiquement viable.

XYZ cargo et Open Source

Le XYZ cargo trike, le XYZ cargo bike et le XYZ twoseater sont fondés sur le système Open Source innovant XYZ spaceframes vehicles by N55 en collaboration avec Till Wolfer. Les utilisateurs sont libres d’utiliser les conceptions disponibles, tant qu’elles sont à des fins non commerciales et que toute utilisation de l’œuvre inclut également les crédits appropriés. Les plans de construction du XYZ oneseater peuvent être téléchargés gratuitement ici. En savoir plus sur ce concept ? Rendez-vous sur XYZ Cargo.