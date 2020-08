Energie : la plus grande centrale solaire du monde devrait voir le jour en 2022 aux Emirats Arabes Unis

A l’heure où de nombreux pays se tournent vers l’électricité solaire, et délaissent (enfin ?) le nucléaire, les Emirats Arabes Unis se lancent dans un projet pharaonique ! 20 km² de panneaux photovoltaïques, une production annuelle de 4500 GWhs et une capacité de 2 GW, ce sont les chiffres de la plus puissante centrale solaire du monde !

Elle devrait voir le jour en 2022 et sera capable d’assurer l’alimentation électrique de 160 000 foyers. Implantée dans la région d’Al Dhafra, elle est l’aboutissement d’un appel d’offre lancé par Emirates Water and Electricity Company (EWEC), l’un des fournisseurs essentiels de l’émirat.

20 km² de panneaux photovoltaïques monocristallins bifaciaux soit environ un quart de la surface de la ville de Paris. Ce qui représente 5 millions de panneaux photovoltaïques ! Ils seront posés sur des trackers leur permettant de suivre la course du soleil. Grâce à la bifacialité, ils pourront également capter le soleil sur la face arrière. Un rendement augmenté de 10% grâce à ce procédé.

La production d’électricité alimentera le réseau national et notamment la capitale, Abu Dhabi, située à moins de 35 km de la future centrale. Les travaux pourraient commencer dès la fin de cette année 2020 et devrait générer plus de 4000 emplois !

Concernant la maintenance de cette gigantesque centrale, ce sont des robots-nettoyeurs qui l’assureront ! Ils « surferont » entre les panneaux et les nettoieront automatiquement.

Les Emirats Arabes Unis souhaitent diversifier leurs ressources énergétiques. Malgré d’énormes réserves de pétrole et de gaz, le pays investira avec EDF Renouvables pour cette centrale solaire hors norme. Ce sera la seconde collaboration entre l’entreprise française et la construction de centrale solaire au Moyen Orient. Ils construisent actuellement une centrale solaire d’1 GW à Dubaï, la Dewa III.

Photo de couverture lightrain / Shutterstock