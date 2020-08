Plus rapide que le Concorde, l’avion de Boom Supersonic promet de rallier Londres à New-York en 3 h 30 seulement

Souvenez-vous ! Jusqu’en 2003 l’un des fleurons de l’aéronautique française survolait l’Océan Atlantique ! Le Concorde qui effectua son premier vol en 1976 reliait Paris à New-York en 3h30 environ contre 8h pour un avion normal. Après l’accident de Juillet 2000 à Gonesse (95) faisant 113 morts, le Concorde ne volera plus. Il sera définitivement abandonné en 2003.

Le constructeur américain Boom Supersonic promet de relier les deux villes en deux petites heures grâce à son modèle XB-1 propulsé à 2700 km/h ! Et en plus il assure que ces vols seront écolos ! On ne demande qu’à y croire !

Seules 55 personnes pourront voler à cette vitesse supersonique et semble-t-il de manière écologique. A l’heure où l’impact carbone du transport aérien est remis en cause, ce pourrait être une bonne piste. Cela pourrait également inspirer d’autres constructeurs. L’aspect écologique du XB-1 se fera par le biais d’un partenariat avec Prometheus, spécialisé dans les biocarburants. Côté construction, il sera fabriqué en fibre carbone pour réduire également la pollution sonore engrangée par ces engins !

Si le XB-1 de Boom Supersonic volera dès 2020 en démonstration et tests, il se sera disponible pour des vols commerciaux que vers 2030. Une conférence de presse prévue le 7 Octobre 2020 présentera au grand public le XB-1. Virgin Group et Japan Airlines ont déjà précommandés une trentaine d’appareils…

Crédit photo : Boom Supersonic

S’il ne fait pas trop de bruit au décollage ou en vol, le XB-1 fait déjà parler de lui dans les paddocks de l’aviation commerciale. Quand on sait qu’un vol Paris-New-York en Concorde coûtait plus de 10 000€, nous n’osons pas imaginer le coût d’un futur voyage supersonique !