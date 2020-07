Précurseur de l’avion gonflable dans les années 30, Goodyear indique se pencher à nouveau sur le concept !

Un avion gonflable ? Mais comment est-ce possible ? C’est pourtant ce que des ingénieurs de chez Goodyear projetait d’envoyer dans les airs. Le Goodyear XAO-3 Inflatoplane fût un projet ambitieux des années 30. Goodyear Aircraft Company qui avait développé le chasseur F2G Super Corsair tenta l’expérience d’un engin volant particulièrement osé ! Un planeur avec une voilure assemblée selon la technique des dirigeables ! Et ce planeur réussit à voler une trentaine de fois entre 1931 et 1939 ! La seconde guerre mondiale en 1939 sonna la fin prématurée du projet qui est resté à l’état expérimental.

Dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale, Goodyear proposa à l’US Department of Defense de reprendre le concept de l’engin volant gonflable ! En 1955, un accord fût signé avec l’US Army pour développer un appareil qui deviendrait une machine amphibie. Le GA-466 devrait surveiller les champs de bataille.

Les ingénieurs travaillaient déjà sur un engin, sans aucun budget officiel, reprenant le concept de la voilure gonflable. Le GA-447 resta à l’état expérimental malgré un moteur à pistons de 43 chevaux. Il ne décolla jamais de sa base !

L’US Army s’intéressa de plus en plus à la version biplace pouvant se déplacer aussi bien sur terre que sur l’eau. Goodyear XAO-3 Inflatoplane fût donc modifié au niveau de la voilure et des trains et s’envola pour la première fois le 13 février 1956. Ces avions à voilure gonflable montrèrent une certaine flexibilité et auraient pu rendre de fiers services à l’armée américaine.

Malheureusement chaque vol se vit soldé par l’éclatement des voilures… Le premier vol réussi eut lieu en 1958 près de Springfield. Aujourd’hui les Goodyear XAO-3 Inflatoplane ne font plus que le bonheur des passionnés d’aéronautique… dans les musées. En revanche, Goodyear annonce se pencher de nouveau sur le concept ! Un avion gonflable pour le 21ème siècle donc ?