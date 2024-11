Une peinture solaire qui transforme l’humidité en hydrogène, l’étonnante invention du RMIT

L’hydrogène ou H2 que l’on exploite actuellement est généralement produit à partir de combustibles fossiles, via un processus coûteux et énergivore. Voilà pourquoi la Commission européenne a proposé une stratégie visant à accélérer le développement de l’hydrogène vert et à assurer son rôle comme pilier d’un système énergétique climatiquement neutre d’ici à 2050. En effet, ce type de H2 est considéré comme la source d’énergie la plus propre. Il y a quelques années, des chercheurs de l’Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT) ont développé une peinture solaire capable d’absorber la vapeur d’eau et de la décomposer pour générer de l’hydrogène vert. Leurs objectifs ? Produire du H2 de manière durable, en utilisant notamment l’énergie solaire et des techniques de photosynthèse artificielle à la place des combustibles fossiles. Découvrons le concept !

Composition de la peinture solaire

Cette peinture solaire innovante a été conçue avec un matériau synthétique à base de sulfure de molybdène et d’oxyde de titane (utilisé comme pigment blanc dans les peintures murales). Le sulfure de molybdène a pour particularité d’absorber efficacement l’humidité, à l’instar du gel de silice, souvent utilisé dans les sachets pour garder les aliments, les médicaments et les appareils électroniques frais et secs. Cependant, contrairement à ce dernier, c’est également un excellent catalyseur qui a la capacité de diviser les molécules d’eau. L’oxyde de titane, quant à lui, absorbe la lumière du soleil et produit des électrons porteurs de charge. Il fournit le mélange semi-conducteur approprié avec le sulfure de molybdène pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène. « Ce mélange nous a permis de fabriquer une peinture qui absorbe la lumière du soleil et qui produit du carburant hydrogène à partir de l’énergie solaire et de l’air humide », a indiqué le Dr Torben Daeneke, chercheur principal au RMIT.

Un concept révolutionnaire et avantageux

Les chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology ont affirmé que cette peinture solaire pouvait être appliquée sur n’importe quel substrat. En outre, il n’est pas nécessaire d’avoir de l’eau propre ou filtrée pour l’alimenter. Selon eux, elle serait capable de produire de l’hydrogène dans n’importe quel endroit, y compris dans les zones éloignées de l’eau, et resterait efficace dans des environnements très secs, mais chauds, près de la mer. Le Dr Torben Daeneke a expliqué que « l’eau de mer est évaporée par la lumière chaude du soleil et la vapeur peut ensuite être absorbée pour produire du H2 ». Il a ajouté que cette peinture a permis la production d’hydrogène efficace et peu coûteuse à partir d’environnements humides. Les maisons peintes avec ce mélange pourraient donc récolter l’énergie solaire et produire du H2 pour alimenter, entre autres, des voitures électriques.

Une peinture solaire pouvant être améliorée

Le professeur Kourosh Kalantar-zadeh a expliqué que les substrats enduits de cette peinture étaient moins efficaces que les particules de catalyseur en suspension dans un électrolyte. Il a cependant indiqué qu’il est possible d’améliorer leur efficacité en optimisant le dispositif, par exemple, en utilisant un matériau qui absorbe davantage la lumière du soleil. Dans une interview, le Dr Torben Daeneke a déclaré qu’ils envisageaient désormais d’intégrer le matériau synthétique à une membrane de séparation des gaz qui aiderait à collecter l’hydrogène pour le stocker et l’utiliser. Plus d’informations : rmit.edu.vn. Que pensez-vous de l’invention de cette peinture qui peut produire de l’hydrogène ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .