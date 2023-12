La start-up Reliable Robotics a fait voler un avion cargo sans pilote

Basée à Mountain View, en Californie, Reliable Robotics est une jeune entreprise qui ambitionne de révolutionner l’univers de l’aéronautique à travers des solutions ingénieuses capables de rendre les aéronefs existants autonomes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la start-up fondée par Robert Rose et Juerg Frefel en 2017 n’est plus vraiment loin de son objectif. En effet, elle a récemment annoncé avoir réussi le premier test en conditions réelles de sa technologie. Celui-ci s’est déroulé à l’aéroport municipal de Hollister en Californie le 21 novembre dernier. Pour ce premier essai qui a obtenu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA), Reliable Robotics a fait voler une version cargo du mythique Cessna 208B Caravan.

Un système qui automatise entièrement l’appareil

Le vol sans équipage s’est déroulé sans encombre et a duré près de 12 min. Il a été supervisé à distance par un télépilote. À noter tout de même que toutes les phases de vol ont été confiées à l’intelligence artificielle, c’est-à-dire le roulage, le décollage et l’atterrissage. Le système inventé par la start-up américaine automatise l’avion dans son ensemble. Il s’agit aussi d’une technologie indépendante de l’appareil, ce qui signifie qu’elle pourrait un jour équiper des aéronefs d’autres marques. Il faut savoir que contrairement au pilote automatique conventionnel, la solution de Reliable Robotics repose sur une technologie de navigation largement avancée, lui permettant d’atteindre un niveau de fiabilité comparable à celui d’un pilotage assuré par un humain.

Réduire les risques d’accident

Selon l’entreprise, le système est en mesure d’éviter autant un impact sans perte de contrôle (CFIT) que la perte de contrôle en vol (LOC-I), qui sont à l’origine de la plupart des crashs mortels. Dans un premier temps, Reliable Robotics compte utiliser sa technologie pour équiper des avions cargo sans pilote. La première version de celle-ci consistera en un pilote automatique avancé pour les vols réalisés par un seul pilote. Le but est de réduire la charge de travail de ce dernier. Bien sûr, ce système révolutionnaire devrait également aider à faire face à la pénurie de pilotes dans le monde.

Un déploiement imminent ?

Après le succès de ce premier vol approuvé par la FAA, pour Reliable Robotics, le défi consiste maintenant à certifier la technologie. À ce propos, la start-up a indiqué que les démarches de certification seront fondées sur les réglementations en vigueur. Les premières opérations commerciales à pilote unique devraient avoir lieu en 2024 ou 2025, alors que la certification pour les opérations sans équipage pourrait intervenir un ou deux ans plus tard.

Quoi qu’il en soit, avant d’en arriver là, la jeune entreprise devra encore améliorer certains aspects de son système. « Il y a un grand nombre de tests de suivi que nous avons l’intention de faire […]. Ce premier test est une étape très importante dans la vérification des performances du système et la validation des exigences », a laissé entendre Robert Rose. Plus d’infos : reliable.co. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .