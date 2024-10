Celera 500L, l’avion en forme de zeppelin qui veut défier les lois de l’aérodynamisme

À quoi ressembleront les avions dans 10, 50 ou même 100 ans ? Pour l’heure, il est encore difficile de répondre à cette question au vu du nombre croissant de prototypes qui émergent sur la toile. Une chose est cependant sûre, avec les initiatives qui visent à lutter contre le réchauffement climatique, le secteur aérien sera de moins en moins polluant. Pour atteindre un tel objectif, certains optent pour la conception d’aéronefs utilisant du carburant durable, alors que d’autres s’efforcent d’améliorer le design afin d’optimiser l’aérodynamisme et réduire ainsi la consommation de carburant. Otto Aviation est parmi ceux qui misent en même temps sur ces deux approches pour réduire l’impact environnemental du transport aérien.

Un avion en forme de zeppelin

Basée à Yorba Linda, en Californie, cette jeune entreprise américaine a été fondée en 2008 par William (Bill) Otto dans le but de repenser le voyage aérien. Elle travaille depuis sa création sur un appareil révolutionnaire dont la forme fait penser à celle d’un zeppelin. Le Celera 500L a effectué son premier vol en 2018. Si tout se passe bien, il devrait faire ses débuts sur le marché avant 2030. Conçu pour transporter jusqu’à six passagers, cet engin futuriste qui ambitionne de bouleverser le monde de l’aviation privée est propulsé par un seul moteur à piston V12 placé à l’arrière de son fuselage.

Un long rayon d’action

La forme du Celera 500L est loin d’être un choix purement esthétique. Elle vise à réduire la traînée et à maximiser l’efficacité. Concrètement, l’idée est née du fondateur de la société qui avait passé de nombreuses années à travailler sur le programme de missiles américain Minuteman ainsi que sur le projet bombardier B-1. William Otto affirme s’être inspiré de ses propres recherches sur les torpilles qui consistaient à donner à celles-ci une forme plus efficace nécessitant moins de puissance. Résultat, l’avion au design semblable à celui d’un dirigeable aurait une vitesse de croisière supérieure à 740 km/h en dépit de sa propulsion à hélice. À cela s’ajouterait un rayon d’action de plus de 7 200 km.

Une faible consommation de carburant

Grâce à une réduction de la traînée de 59 % par rapport à un avion conventionnel de taille similaire, le Celera 500L consommerait seulement 4 litres de carburant (Jet A1, Kérosène ou biodiesel) tous les 30 à 40 km. À titre de comparaison, un avion d’affaires classique nécessite la même quantité de carburant pour voler sur une distance de 3 à 5 km. L’avion futuriste d’Otto promet ainsi des coûts d’exploitation particulièrement faibles, soit aux alentours de 328 dollars (~300 €) par heure, contre plus de 2000 dollars par heure pour les appareils actuels.

Cette baisse de la consommation de carburant entrainera bien sûr une réduction des émissions de carbone. À ce propos, Otto aviation promet un taux d'émission comparable à celui d'une voiture ! Le confort à bord ne serait pas en reste. Sa forme ovale permettrait au Celera 500L d'offrir une cabine plus spacieuse par rapport à la plupart des jets d'affaires existants. Plus d'infos : ottoaviation.com.