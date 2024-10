«Destinus S, l’avion de ligne supersonique alimenté à l’hydrogène qui volera à 5 000 km/h

On ne sait pas encore si l’avenir de l’aviation sera électrique ou alimenté par des carburants alternatifs. Mais une chose est sûre, il sera supersonique. De nombreuses entreprises travaillent au développement d’avions de ligne censés être capables de voler à des vitesses supérieures à celle du son. Parmi les projets les plus connus, il est possible de citer l’Overture de l’américain Boom Supersonic. En Europe, plus précisément en Suisse, la startup Destinus s’intéresse, elle aussi, au voyage supersonique. Preuve en est, elle développe depuis son année de création en 2021, un aéronef commercial qui ambitionne de voler à cinq fois la vitesse du son, soit à Mach 5. Baptisé Destinus S, celui-ci devrait pouvoir rallier Paris à New York en 1 h 30 grâce à sa vitesse de croisière supérieure à 5 000 km/h.

Un avion zéro émission

En plus de sa vitesse maximale qui représente plus deux fois celle du Concorde, le Destinus S se distingue aussi par le fait qu’il devrait être propulsé exclusivement à l’hydrogène. Il devrait ainsi avoir un impact environnemental minime puisque ce carburant rejette uniquement de l’eau comme sous produit. De plus, l’hydrogène peut être produit à grande échelle suivant des processus respectueux de l’environnement en utilisant notamment des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien pour l’électrolyse.

Plusieurs propulseurs

Destinus prévoit d’équiper son futur avion de ligne à hydrogène de trois moteurs. Le Destinus S devrait plus précisément comporter deux turboréacteurs et un statoréacteur. En effet, il est censé voler à près de trois fois l’altitude de croisière des aéronefs commerciaux traditionnels, soit à environ 33 km. Selon l’entreprise, l’appareil pourra transporter 25 personnes. On ignore cependant si ce nombre inclut déjà les membres d’équipage. Quoi qu’il en soit, avec cette capacité assez limitée, les billets couteront certainement une fortune. Côté design, Destinus semble privilégier une conception sans hublot.

Un lancement commercial à l’horizon 2030 ?

D’ailleurs, à en croire les rendus partagés par la jeune pousse, le Destinus S ne ressemble à aucun avion commercial existant. Il s’apparente plutôt à un drone avec une large entrée d’air à l’avant en position centrale. Au vu de cette conception, nous ignorons si l’engin sera piloté par des êtres humains, ou bien par l’IA (intelligence artificielle). Destinus vise en tout cas une mise en service entre 2030 et 2032. À noter que la société envisage également de lancer un autre appareil baptisé Destinus L.

Celui-ci devrait comporter près de 400 sièges et voler à Mach 6. Son sort dépendra cependant de celui du Destinus S. Autrement dit, ce modèle plus grand ne devrait pas arriver sur le marché avant 2040. Plus d'infos : destinus.com.