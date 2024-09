« 50 % de carburant en moins », EasyJet s’intéresse à l’avion à hydrogène à voilure mixte de JetZero

Les avions traditionnels ont une empreinte carbone élevée ainsi qu’une efficacité aérodynamique limitée. En 2018, l’aviation commerciale représentait près de 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Sa contribution au réchauffement climatique anthropique est estimée à 5,1 % au cours des 18 premières années du 21ᵉ siècle. Face à ce constat pour le moins alarmant, les initiatives visant à améliorer le design des aéronefs civils se multiplient. Aux États-Unis, la start-up JetZero fait parler d’elle depuis quelques années pour son projet d’avion à voilure mixte censé consommer beaucoup moins de carburant que les appareils actuels.

Un premier appareil commercial d’ici à 2030

Cet avion futuriste de type « aile volante » promet une efficacité aérodynamique plus élevée grâce entre autres à son corps en forme de profil aérodynamique et à la conception plus mince de son aile. Selon JetZero, il devrait offrir jusqu’à 50 % de consommation de carburant en moins, tout en produisant moins d’émissions, par rapport aux aéronefs conventionnels dont le fuselage et les ailes forment des pièces différentes. La start-up travaille déjà en collaboration avec l’US Air Force, la NASA et la FAA. Elle ambitionne de lancer dans un délai de six ans un modèle commercial milieu de gamme qui devrait en plus fonctionner à l’hydrogène ou au SAF (carburant durable d’aviation).

« Maximiser l’efficacité »

Compte tenu des perspectives liées à ce projet d’avion révolutionnaire, la première compagnie aérienne d’Europe a décidé de faire partie du groupe de travail sur les compagnies aériennes de JetZero. À travers cette collaboration, easyJet investit dans un programme qui pourrait aider à décarboner le secteur du transport aérien. « La conception de l’avion à voilure mixte offre la possibilité de maximiser l’efficacité et de réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions […] Nous sommes impatients de travailler avec JetZero aux côtés de nos autres partenaires pour accomplir notre ambition commune d’offrir une voie plus durable à l’industrie de l’aviation », a déclaré David Morgan, directeur d’exploitation d’easyJet.

Un projet prometteur

Il faut savoir que l'annonce de l'intégration d'easyJet dans le groupe de travail créé par JetZero intervient après celle d'Alaska Airlines. La compagnie aérienne, qui opère principalement en Amérique du Nord, a déclaré en août dernier être la première de son genre à s'associer à la start-up californienne. Autant dire que le développement de l'avion à voilure mixte de la jeune entreprise basée à Long Beach se porte bien. Espérons que cette initiative permettra réellement un jour de réduire l'impact environnemental des avions commerciaux.