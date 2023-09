Réchauffement climatique : un parachutiste sème en un seul saut 100 millions de graines en Amazonie

La forêt amazonienne s’étend sur près de 6 millions de kilomètres carrés en Amérique du Sud. Elle abrite 50 000 espèces d’arbres, ainsi que de nombreuses espèces d’insectes, de poissons, d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. Elle est parfois surnommée le « poumon de la Terre », car l’on suppose que 10 à 15 % de l’oxygène consommé sur la planète y provenait. Il est crucial de la préserver, car elle contribue à atténuer le réchauffement climatique. Mais ces dernières années, l’Amazonie a subi d’importants ravages à cause de la déforestation et des incendies. Selon l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE), du côté du Brésil, 2 649 km² de forêts ont été déboisées durant le premier semestre 2023. L’an dernier, sur la même période, ce déboisement a d’ailleurs concerné 3 988 km².

Une autre réalité alarmante, c’est la forte hausse des émissions de carbone dans cette région depuis quelques années. De 2010 à 2018, 240 millions de tonnes de CO 2 ont été enregistrés. Puis, de 2018 à 2020, ce chiffre a grimpé à 520 millions de tonnes. Pour résoudre ces problèmes, des mesures de reboisement et de protection de la jungle devraient y être mises en œuvre. L’initiative du célèbre cascadeur et parachutiste Luigi Cani à disperser des graines d’arbres dans une zone déboisée de la forêt a été fortement reconnue au Brésil en 2022. Le point sur ce projet singulier.

Un survol en parachute dans l’Amazonie pour reboiser

Le sportif Cani est connu pour avoir réalisé 14 000 sauts et pour avoir établi onze records du monde dans le parachutisme. Après son vol au-dessus de la forêt amazonienne, cet homme a raconté que c’était une expérience assez compliquée. Tout de même, il est parvenu à répandre les graines d’arbres endémiques dans une zone déboisée, localisée à 130 km de Novo Aripuanã, dans le nord du Brésil.

En effet, ce cascadeur a pris la décision d’effectuer ce projet de reboisement afin de lutter contre la déforestation qui détruit progressivement la plus grande forêt tropicale humide au monde. Un avion l’a emmené au-dessus de la zone concernée. Lors de son saut, il a eu quelques complications. Il a eu du mal à respirer, mais il a quand même pu se stabiliser à environ 1 800 m d’altitude. Puis, il a ouvert la grande boîte contenant des millions de graines d’arbres. Il l’a secouée pour libérer les semences, qui se sont réparties à travers une vaste surface de la jungle.

La préparation de ce projet de reforestation

Cani a expliqué qu’il a fallu cinq ans pour planifier ce projet. Les démarches pour l’obtention de permis de vol auprès des autorités brésiliennes de l’aviation étaient fastidieuses. Il était aussi nécessaire de fabriquer une boîte biodégradable sur mesure assurant une bonne distribution des graines. Quelques jours avant le saut final, trois boîtes de test auraient échoué, mais cela n’a pas empêché ce sportif à poursuivre son projet.

Il a également précisé que ces semences ont été récupérées à la main dans la forêt tropicale voisine. Plus de 95 % des graines dispersées devraient germer et devenir des arbres d’une hauteur d’environ 50 m. Leur croissance ne peut être vraiment aperçue qu’après deux ans. Soulignons qu’il est possible de surveiller la zone reboisée par satellite. Plus d’informations : luigicani.tv

