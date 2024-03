« Une famille miraculée », comment fonctionne le parachute CAPS intégré dans l’avion Cirrus SR22 ?

Contrairement aux idées reçues et fort heureusement, un crash d’avion n’entraîne pas systématiquement la mort de tous ses passagers et de son équipage. C’est ce que démontrent les statistiques publiées par le Centre de Traitement de la Peur de l’Avion. En 2013, un total de 517 passagers ont subi un accident d’avion et 165 d’entre eux y ont malheureusement laissé la vie. Même si les chances de survie lors d’une catastrophe aérienne sont relativement faibles (seulement 68 %), il faut savoir qu’elles peuvent être augmentées comme ce fut le cas lors du crash du Cirrus SR22 survenu au début du mois de mars. En effet, l’avion qui transportait une famille américaine a pu « se poser » d’urgence et indemne, dans une forêt. Un « miracle » rendu possible grâce au parachute directement intégré dans le fuselage de l’appareil. Mais comment fonctionne donc cette technologie ?

Des passagers légèrement blessés

Le crash du 8 mars 2024 s’est déroulé très peu de temps après le départ du Cirrus SR22 de l’aéroport de Shelter Cove, en Californie. Les moteurs de l’avion ont cessé de fonctionner seulement cinq minutes après son décollage. L’avion s’est écrasé dans les arbres d’une forêt de Whitethorn avant de tomber à terre, à environ 30 m plus bas. Les passagers, à savoir deux adultes de 38 ans et un enfant, n’ont subi que de légères blessures grâce au parachute intégré à leur aéronef. Ce système de sécurité a permis à la famille de ralentir la chute de l’avion et de s’en sortir indemnes.

Comment fonctionne le parachute du Cirrus SR22 ?

En situation d’urgence, le pilote peut actionner la poignée CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) placée au niveau du plafond du cockpit afin de déployer le parachute de l’avion. En un court laps de temps, le parachute du Cirrus SR22 se déploie, ce qui réduit considérablement la vitesse de chute de l’aéronef. Ce dispositif de secours a pour principale fonction de garantir la survie des occupants et non pas de prévenir les dommages qui pourraient subvenir au niveau des appareils. En plus de ce système, les avions légers sont équipés d’un train d’atterrissage spécial et de fauteuils utilisant la technologie CEAT (Corbus Energy Absorbing Technology), capables d’absorber efficacement les chocs en cas de choc violent, explique le site flyaeolus.

Un incident qui aurait pu être plus grave

Selon le capitaine Quincy Bromer, le porte-parole du Shérif du comté de Mendocino, les passagers du Cirrus SR22 ont vécu l’un des pires scénarios. Il a déclaré que cet accident aurait pu entraîner bien plus que de légères blessures, dans la mesure où l’avion a atterri dans les arbres avant de tomber au sol. Par ailleurs, sur leurs réseaux sociaux, les pompiers de Shelter Cove ont expliqué que malgré la présence du parachute, les passagers ont eu beaucoup de chance de ne subir que des blessures sans gravité. Ils n’ont pas également manqué de saluer le travail des services de secours et l’intervention des témoins, qui ont permis de localiser rapidement l’avion et de mettre les victimes en sécurité.

Un système de sécurité équipant les avions légers de Cirrus Aircraft

Certes, les membres de la famille américaine ont eu de la chance lors du crash, mais il est incontestable que le parachute de leur avion a joué un rôle majeur dans leur survie. Ce dispositif installé sur les aéronefs légers de Cirrus Aircraft et se présente comme une des grandes innovations dans le domaine de la sécurité de l'aviation. Plus d'informations : cirrusaircraft.com.