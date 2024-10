Le successeur du concorde Boom Supersonic annonce un nouveau record pour son avion XB-1

Le vol supersonique commercial est sur le point de redevenir une réalité. Boom Supersonic développe effectivement un avion de ligne censé être capable de filer à Mach 1,7. Mais avant d’en arriver là, la jeune entreprise américaine travaille sur le démonstrateur XB-1 qui sert de plateforme de développement pour l’Overture dont nous vous avons déjà parlé dans cet article. Depuis plusieurs mois, les tests s’enchainent avec des résultats de plus en plus prometteurs. Le dernier en date, qui marque le cinquième vol de l’appareil, s’est déroulé le 7 octobre dernier. Comme lors des précédents essais, le prototype a décollé du port spatial de Mojave, en Californie, aux États-Unis.

Des performances de plus en plus spectaculaires

Lors de ce récent vol d’essai, l’engin a encore une fois été piloté par Tristan « Geppetto » Brandenburg. Le XB-1, équipé de turboréacteurs GE J85-15, a volé pendant 50 minutes. Il a atteint une altitude de 17 800 pieds, soit environ 5,4 km, et une vitesse de 791 km/h (Mach 0,69). Ces performances constituent un nouveau record puisque lors du précédent essai en vol, le démonstrateur avait volé à une altitude de 16 150 pieds (~3,28 km) et atteint une vitesse maximale de 755 km/h (Mach 0,617).

Le premier avion commercial supersonique depuis le Concorde

Ce nouvel essai a été l’occasion pour l’entreprise de tester son système FES (flutter excitation system) qui, comme son nom l’indique, permet d’identifier les sources possibles de vibrations. Des vibrations qui peuvent engendrer des problèmes structurels susceptibles de survenir à des vitesses élevées. Boom Supersonic prévoit d’effectuer cinq autres vols d’essai avant de pousser le XB-1 à Mach 1. À terme, grâce à l’expertise acquise avec le démonstrateur, la société mettra au point le premier avion de ligne supersonique au monde après le Concorde. Rappelons que ce dernier a dû être retiré en 2003 après plus de deux décennies de service en raison notamment d’un coût d’exploitation élevé ainsi que d’un impact environnemental important.

Plus rapide que le son

Avec l’Overture, l’entreprise américaine promet de s’affranchir des problèmes rencontrés avec l’avion historique conçu par Sud-Aviation et British Aircraft Corporation, dont le fameux bang supersonique qui semble jusqu’ici inhérent aux aéronefs supersoniques. L’appareil futuriste devrait en outre pouvoir transporter entre 64 et 80 passagers à Mach 1,7 (~2 200 km/h). À titre de comparaison, les avions de ligne actuels volent généralement entre 800 et 1000 km/h. Ce qui est également intéressant, c’est que l’Overture aura un rayon d’action d’un peu plus de 7 500 km et pourra atterrir et décoller à partir d’une piste d’aéroport classique grâce à son moteur Symphony.

Ces capacités devraient lui permettre de relier la plupart des grandes villes du monde en moins de trois heures. Plus d’infos : boomsupersonic.com. Verrons-nous revenir des vols commerciaux supersoniques dans un avenir proche, affaire à suivre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .