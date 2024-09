Le « successeur du Concorde » Boom Supersonic XB-1 réalise avec succès son deuxième vol d’essai

Boom Supersonic est une entreprise particulièrement ambitieuse. Pour rappel, elle a été fondée en 2014 par Blake Scholl. Son but est de démocratiser le vol supersonique. La société travaille ainsi sur un aéronef qui pourrait devenir le successeur indirect du Concorde. Mais avant d’en arriver là, ses travaux se concentrent pour l’heure sur un prototype baptisé XB-1. Il s’agit plus précisément d’un démonstrateur qui sert de base au développement du Boom Overture. Il a effectué son vol inaugural en mars 2024. Et apparemment, les choses semblent bien avancer puisque son second vol d’essai a eu lieu le 26 août dernier.

Un essai réussi

Dans un communiqué publié sur son site, l’entreprise explique que les résultats de cette nouvelle étape ont été un succès. Comme d’habitude, le vol s’est déroulé à Mojave, en Californie. Il a duré environ 15 minutes, au cours desquelles le XB-1, piloté par Tristan Brandenburg, a atteint une altitude de 3 170 m ainsi qu’une vitesse maximale de 445 km/h. Le test a permis à Boom Supersonic de vérifier pour la première fois le fonctionnement du train d’atterrissage en vol. L’entreprise en a également profité pour évaluer la maniabilité de l’appareil dans son ensemble ainsi que le comportement d’un nouveau système numérique d’optimisation de la stabilité à basse vitesse.

Un avion de ligne supersonique en préparation

Par ailleurs, lors du récent vol d’essai, l’aile droite de l’avion a été dotée de « touffes » pour surveiller la direction et l’intensité du flux d’air qui traverse la structure. Boom ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est, une dizaine de vols avec le démonstrateur sont prévus. À mesure que le développement du XB-1 avance, l’entreprise mènera des essais à des altitudes plus élevées. Idem pour la vitesse. Rappelons en passant que l’Overture est censé pouvoir filer à Mach 1.7, soit environ 1800 km/h. Fait intéressant, Boom affirme avoir trouvé un moyen d’atténuer le problème du bang supersonique inhérent aux avions volant à des vitesses supérieures à celle du son.

Vers un avenir prometteur pour le secteur aérien ?

Lors des prochains essais, les performances et le niveau de sécurité de l’aéronef seront scrutés de manière plus poussée en préparation aux vols transsoniques et supersoniques. À noter que ces derniers seront effectués à partir de la base aérienne d’Edwards en Californie.

Are you up to speed with Boom’s updates from August? XB-1 completed its second flight, we shared an interview with XB-1 Chief Test Pilot Tristan “Geppetto” Brandenburg, and marked the anniversary of the American Airlines agreement to purchase Overture aircraft. Read more here:… pic.twitter.com/h65eq4uxEh — Boom Supersonic (@boomaero) August 31, 2024

« Les premiers résultats indiquent que nous avons résolu avec succès les problèmes du premier vol et nous sommes ravis de poursuivre les essais en vol sur la voie du vol supersonique. Je suis fier de l’équipe. Le vol d’aujourd’hui est une nouvelle étape vers le retour du transport supersonique de passagers », a réagi le PDG de Boom Supersonic face à ce nouvel exploit. Plus d’infos : boomsupersonic.com. J’ai hâte de connaitre les résultats et la suite de ces essais, et vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .