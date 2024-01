Un Paris – Shanghai en 2 heures, Destinus fabrique en Europe son avion hypersonique carburant à l’hydrogène

Dans les années 1980, la démocratisation du transport aérien a permis aux voyageurs de relier différentes destinations mondiales à coût raisonnable. Cela a favorisé les échanges commerciaux, culturels et sociaux entre plusieurs pays. Malgré ces avantages, l’intensification du trafic aérien a aussi fortement augmenté les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. De 1990 à 2019, une hausse de 85 % des émissions a été observée en France, selon l’Ademe. Afin de résoudre ce problème environnemental, des entreprises du secteur aéronautique travaillent depuis quelques années à développer des avions alimentés par des carburants alternatifs moins polluants que le kérosène. Basée en Suisse, l’entreprise Destinus construit notamment des avions hypersoniques qui seront équipés de systèmes de propulsion à hydrogène liquide. En plus de leur atout écologique, ces futurs aéronefs devraient réduire de plus de moitié les temps de vol entre deux destinations. Découverte.

La conception des avions commerciaux à grande vitesse et à longue portée

La start-up Destinus ambitionne de lancer dès 2030 à 2032 le premier avion hypersonique de transport de passagers alimenté à 100 % à l’hydrogène liquide. Baptisé « Destinus S », ce futur aéronef de 25 places volerait avec une vitesse de croisière proposée de Mach 5, soit cinq fois supérieure à la vitesse du son. Celui-ci devrait être plus de deux fois et demie plus rapide que le fameux avion supersonique Concorde. Outre cela, la start-up a mis au point un système de refroidissement actif pour garder la structure froide lors du vol et transformer l’énergie thermique produite par la friction avec l’air en propulsion.

Cette entreprise a, d’ailleurs, un second objectif encore plus impressionnant, qui est de construire un modèle d’avion hypersonique plus grand, appelé « Destinus L ». Si tout se passe comme prévu, ce gigantesque aéronef devrait être lancé dans les années 2040. Il serait capable d’accueillir 300 à 400 passagers. Le constructeur suisse envisage de propulser cet avion de prochaine génération par l’hydrogène cryogénique. Selon Destinus, ces deux modèles d’aéronef hypersonique pourraient utiliser les aéroports conventionnels et survoler les zones habitées sans générer des bruits nocifs.

Des vols d’essai avec les deux démonstrateurs

Cette start-up a fait voler avec succès ces deux premiers démonstrateurs Destinus Jungfrau et Destinus Eiger. Lors de ces essais, son équipe a testé rigoureusement le moteur à hydrogène liquide au sol et en vol. Les données recueillies ont été utilisées pour guider les chercheurs à concevoir le troisième démonstrateur. Ce prototype avancé fera office de banc d’essai pour le vol supersonique et la propulsion à hydrogène. Il mesure 10 m de long avec un poids de 2 t. Il est doté d’un nouveau système de pilotage automatique et de la technologie d’afterburner à hydrogène de Destinus. Un vol d’essai de ce prototype amélioré est prévu cette année 2024.

La construction d’une base d’essai privée à Payerne

Baptisé Destinus H2 Park, ce site d’essai à la pointe de la technologie est construit, en collaboration avec le parc technologique Swiss Aéropôle de Payerne et l’agence pour l’innovation Innovaud. C’est la première base d’essai privée pour des systèmes de propulsion à hydrogène en Suisse et le troisième de ce genre en Europe. Elle couvre une superficie de 1 200 m². Ce projet comprend deux étapes importantes. La première consiste à installer un système d’hydrogène gazeux capable de traiter 300 g/s de ce carburant à 100 bars. La seconde est l’aménagement d’un système d’hydrogène liquide qui devrait être en mesure de traiter 500 g/s de ce carburant à 40 bars. Ce site d’essai devrait être fonctionnel d’ici mi-2024. Plus d’informations : Destinus.ch. Que pensez-vous de cet avion commercial à hydrogène ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .